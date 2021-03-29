10 maddede dijital kültür
20. yüzyılın en iyi algoritmaları*
- Monte-Carlo Metodu (Von Neuman, 1946)
- Simpleks Metodu (G. Dantzig, 1947)
- Krylov Alt-Uzay İterasyon Metodları (Hestenes, Steifel, Lanczos, 1950)
- Matriz Hesaplamalarına Ayrıştırmacı Yaklaşım (Householder, 1951)
- Fortran (Optimize Edici) Derleyici (Backus, 1957)
- QR Algoritması (Francis, 1959)
- Quicksort Sıralama Algoritması (Hoare, 1962)
- Hızlı Fourier Dönüşümü (Cooley, Tukey, 1965)
- Tamsayı İlişki Tespit Algoritması (Ferguson, Forcade, 1977)
- Hızlı Çok-Kutup Algoritması (Greengard, Rokhlin, 1987)
Kaynak: Computing in Science & Engineering (CiSE) Dergisi
*Algoritma: Bir problemi çözmek için tasarlanan yol.
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