10 maddede dijital kültür

20. yüzyılın en iyi algoritmaları*

Tanol Türkoğlu
29 Mart 2021 Pazartesi, 04:00
10 maddede dijital kültür
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  1.  Monte-Carlo Metodu (Von Neuman, 1946)
  2.  Simpleks Metodu (G. Dantzig, 1947)
  3.  Krylov Alt-Uzay İterasyon Metodları (Hestenes, Steifel, Lanczos, 1950)
  4.  Matriz Hesaplamalarına Ayrıştırmacı Yaklaşım (Householder, 1951)
  5.  Fortran (Optimize Edici) Derleyici (Backus, 1957)
  6.  QR Algoritması (Francis, 1959)
  7.  Quicksort Sıralama Algoritması (Hoare, 1962)
  8.  Hızlı Fourier Dönüşümü (Cooley, Tukey, 1965)
  9.  Tamsayı İlişki Tespit Algoritması (Ferguson, Forcade, 1977)
  10.  Hızlı Çok-Kutup Algoritması (Greengard, Rokhlin, 1987)

Kaynak: Computing in Science & Engineering (CiSE) Dergisi

*Algoritma: Bir problemi çözmek için tasarlanan yol.


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