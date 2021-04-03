10 soruda Aslı Melisa Uzun
İşte 10 soruda oyuncu ve manken Aslı Melisa Uzun
1- Ruh haliniz nasıl?
Değişken.
2- Hayatta sizi en mutlu eden şey nedir?
Sevdiklerimle kaliteli zaman geçirmek. Dans etmek. Sahnede olmak.
3- En büyük korkunuz?
Sevdiklerimi kaybetmek.
4- Pandemi bitince ilk nereye yolculuk yapacaksınız?
İlk hedefim Toronto’da en yakın arkadaşımı ziyaret etmek!
5- Yaşamak istediğiniz başka bir yer var mı?
İstanbul’da yaşamaya bayılıyorum ama bir ayağım da Berlin’de olsun isterim.
6- Arkadaşlarınızla nerede buluşmayı seversiniz?
Doya doya sohbet edebileceğimiz bir yer olması yeterli. Evde, sahilde, parkta, yeni keşfettiğimiz küçük tatlı bir cafede,hiç fark etmez...
7- En son hangi filmi izlediniz?
Stephanie Di Giusto’nun yazıp yönettiği La Danseuse.
8- Son okuduğunuz kitap?
Erasmus- Deliliğe Övgü.
9- Hayattaki kırmızı çizginiz?
Haksızlık, kötü niyet, olumsuz düşünce biçimi, cehalet.
10- En sevdiğiniz hayvan?
Ayı.
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