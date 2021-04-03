10 soruda Aslı Melisa Uzun

03 Nisan 2021 Cumartesi, 16:15

1- Ruh haliniz nasıl?

Değişken.

2- Hayatta sizi en mutlu eden şey nedir?

Sevdiklerimle kaliteli zaman geçirmek. Dans etmek. Sahnede olmak.

3- En büyük korkunuz?

Sevdiklerimi kaybetmek.

4- Pandemi bitince ilk nereye yolculuk yapacaksınız?

İlk hedefim Toronto’da en yakın arkadaşımı ziyaret etmek!

5- Yaşamak istediğiniz başka bir yer var mı?

İstanbul’da yaşamaya bayılıyorum ama bir ayağım da Berlin’de olsun isterim.

6- Arkadaşlarınızla nerede buluşmayı seversiniz?

Doya doya sohbet edebileceğimiz bir yer olması yeterli. Evde, sahilde, parkta, yeni keşfettiğimiz küçük tatlı bir cafede,hiç fark etmez...

7- En son hangi filmi izlediniz?

Stephanie Di Giusto’nun yazıp yönettiği La Danseuse.

8- Son okuduğunuz kitap?

Erasmus- Deliliğe Övgü.

9- Hayattaki kırmızı çizginiz?

Haksızlık, kötü niyet, olumsuz düşünce biçimi, cehalet.

10- En sevdiğiniz hayvan?

Ayı.