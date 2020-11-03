10. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali başlıyor

03 Kasım 2020 Salı, 11:12

Massoud Bakhshi - "En Uzun Gece"



Bu yıl 10'uncusu düzenlenecek Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, 20-26 Kasım arasında izleyicisiyle çevrimiçi buluşacak.

Festival gösterimlerinde Türk ve Dünya sinemasından seçilmiş, ana temaları adalet olan filmler yer alacak. Bu kapsamda Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması’nda 8 film, Altın Terazi Kısa Metraj Film Yarışması’nda ise 10 film yarışacak.

"Adalet Terazisi" bölümü de bu yıl tekrar izleyiciyle buluşacak. Bu bölümde dünya sinemasından 5 tane film yer alacak.

UZUN METRAJ YARIŞMA FİLMLERİ

Francisco Márquez - "Kolektif Suç"



Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması’nda yönetmenliğini Byambasuren Davaa'nın yaptığı "Dünyanın Damarları"; Nathan Nicholovitch'in yönettiği "Ektiğimiz Tohumlar"; Francisco Márquez'in yönettiği "Kolektif Suç"; yönetmenliğini Leonardo António'nun üstlendiği "Teslimiyet"; Henry Blake'in yönettiği "Uyuşturucu Kuryesi Çocuklar"; Nader Saeivar'ın yönettiği "Yabancı"; yönetmenliğini Erkan Karabağ ve Talip Karamahmutoğlu'nun yaptığı "Yaşamak" ve Sun-ae Lim'in yönettiği "Yaşlı Kadın" filmleri yarışacak.

KISA METRAJ YARIŞMA FİLMLERİ

Doğuş Minsin - "Ayrık Otu"



Altın Terazi Kısa Metraj Film Yarışması’nda ise Timuçin İpekusta'nın yönettiği "62-84 Anlaşılmadı Merkez"; Rufat Alizade'nin yönettiği "Arzu"; Doğuş Minsin'in yönettiği "Ayrık Otu"; Sedighe Sharifi Dahaji'nin yönettiği "Emziğimi Kim Çaldı?"; Ivan Zabazhanov'un yönettiği "Göründüğü Gibi Değil"; Sajad Motaharizadeh'in yönettiği "İnsafsızlık"; Mustafa Kemal Altıner'in yönettiği "İnsiyak"; Cristian Marín'in yönettiği "Kapşonlu"; Emre Sefer'in yönettiği "Mahallenin Bazı Kedileri" ve Onur Güler'in yönettiği "Yara" filmleri yarışacak.

AKADEMİK PROGRAM

Festivalde "Adalet" teması ile dünyanın dört bir yanından "Ben Masumum" temalı filmler bir araya geliyor. Film programının yanı sıra çeşitli ülkelerden akademisyenlerin katılımıyla geniş bir akademik program da gerçekleşecek. 10. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin akademik programı, 19 Kasım Açılış - 26 Kasım Ödül Töreni kurgu aralıklarında çevrimiçi düzenlenecek.

Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması'nın jürisinde Leena Yadav'in (jüri başkanı) yanı sıra; Ömür Atay (yönetmen), Rodd Rathjen (yönetmen), Alin Taşçıyan (film eleştirmeni) ve Tuba Ünsal (oyuncu) yer alıyor.

Altın Terazi Kısa Metraj Film Yarışması'nın jüri başkanlığını ise yönetmen Ruth Gabriel gerçekleştirecek. Gabriel'in yanı sıra; Vuslat Saraçoğlu (yönetmen) ve Alican Yücesoy (oyuncu) da jüri ekibinde yer alacak.

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin her yıl verdiği onur ödülleri belli oldu. 10. yılında festival danışma kurulu 'Sinema Onur Ödülü'nü Agnieszka Holland, 'Akademik Onur Ödülü'nü Paulo Pinto de Albuquerque ve 'Sinemaya Katkı Ödülü'nü Uğur İçbak'a vermeyi kararlaştırdı.

Festivalin detaylı programı için buraya bakılabilir.