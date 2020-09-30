10 yaşındaki kız çocuğu 'maske' uyarısı yaptığı için darp edildi!
Esenyurt'taki bir sitenin kapalı oyun alanında oyun oynayan 10 yaşındaki kız çocuğu, maske takmadığı için uyardığı 3 kadın tarafından darp edildi.
Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı'ndaki bir sitede yaşayan 10 yaşındaki LYK, oyun oynamak için sitenin kapalı oyun alanına gitti.
LYK, maske takmadıklarını fark ettiği yabancı uyruklu üç kadını uyardı. Bunun üzerine sinirlenen 3 kadın çocuğu darp etmeye başladı. Kadınların elinden güçlükle kurtulan küçük çocuk evine kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince karakola götürülen yabancı uyruklu üç kadın, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
En Çok Okunan Haberler
- Ülkücüler, Cengiz Koraltan'ı darbetti
- Bir parti daha geliyor: Kurucu ismin 'İnce' detayı
- Vali ve Vali yardımcısının testi pozitif çıktı
- Alişan’dan Deniz Çakır’a cinsiyetçi hakaret
- Canan Kaftancıoğlu'na açılan davada karar açıklandı
- 'Türkiye'nin fakirleştiğinin hem tescili hem de ilanı'
- ‘Mobbing intihara sürekledi’ iddiası
- 'Koronavirüs vaka sayısı Koca'nın açıkladığının 20 katı'
- Azerbaycan-Ermenistan geriliminde ağır bilanço
- Sürpriz bandrolcü damadın arkadaşı!
Video Haberler
- Paris’te korkutan patlama sesi kamerada
- Akıllara durgunluk veren olay! Düşme anı kamerada
- Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin son açıklama
- “Ben çıkıyorum da sen niye çıkacaksın” tekmesi
- Tevfik Göksu'nun canlı yayında zor anları
- Minibüs ile TIR çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
- Ölmeden önceki son görüntüsü ortaya çıktı
- Döviz kuru önemli mi?
- Nikah memurunun esprisi herkesi güldürdü
- Yüz yüze eğitim için kısıtlamalar gelebilir
En Çok Okunan Haberler
- Ülkücüler, Cengiz Koraltan'ı darbetti
- Bir parti daha geliyor: Kurucu ismin 'İnce' detayı
- Vali ve Vali yardımcısının testi pozitif çıktı
- Alişan’dan Deniz Çakır’a cinsiyetçi hakaret
- Canan Kaftancıoğlu'na açılan davada karar açıklandı
- 'Türkiye'nin fakirleştiğinin hem tescili hem de ilanı'
- ‘Mobbing intihara sürekledi’ iddiası
- 'Koronavirüs vaka sayısı Koca'nın açıkladığının 20 katı'
- Azerbaycan-Ermenistan geriliminde ağır bilanço
- Sürpriz bandrolcü damadın arkadaşı!