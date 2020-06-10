10 yıl önce öldürülen Aykut Alıcı’nın annesi beraatlara isyan etti

10 Haziran 2020 Çarşamba, 02:00

İkitelli’de 14 Ağustos 2010 yılında evinin önünde saçı uzun ve gözünde lens olduğu bahanesiyle bıçaklanarak öldürülen Aykut Alıcı’nın (20) bugün doğum günü. Alıcı, yaşasaydı 30 yaşına basacaktı. Alıcı’nın katil zanlılarının yargılandığı davada Celal Toprak müebbet hapis cezasına çarptırılırken 6 sanık beraat etti. 10 yıldır adalet arayan anne Songül Alıcı, sanıkların birer birer beraat etmesine isyan etti. En son olayın azmettiricisi olarak yargılanan Yavuz İ’nin dosyasını Yargıtay’a taşıyan ancak 3 yıldır bir sonuç alamayan anne Alıcı, “10 yıldır gözümün yaşı dinmedi. Dilekçelere, mahkemelere para vermekten param kalmadı, evimi satılığa çıkardım. Aykut’un anıları ile dolu bir evim var, oturduğum ev. Onu satıyorum, tabela astım, eğer satılırsa avukat tutacağım. Tüm suçlular hak ettikleri cezayı alana kadar mücadelemi sürdüreceğim” dedi.

Anne Alıcı, oğlunun öldürüldüğü tarih olan 14 Ağustos’ta da çıplak ayaklarla Ankara’ya “Adalet Yürüyüşü” başlatacağını dile getirdi. Alıcı ailesi beraat kararlarına itiraz etti, dosya halen Yargıtay’da.

‘OĞLUMUN KIYAFETLERİNİ VERSİNLER’

“Bakırköy Adliyesi’nden bir ricam var. Oğlumun elbiselerini bana iade etsinler, onları başıma yastık edeceğim, yaşadığım müddetçe oğlumun kıyafetlerini yastık olarak kullanacağım” diyen Songül Alıcı, “Bana oğlumun kıyafetlerini vermediler. Adalet yoksa oğlumun kıyafetleri neden kirli raflarda çürüsün. Adalet diyorum, sesimi duyun” diye isyan etti.