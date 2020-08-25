100 milyon Avro bonservis ödeyecek

25 Ağustos 2020 Salı, 09:55

Almanya Bundesliga takımlarından Bayer Leverkusen’in 21 yaşındaki yıldızı Kai Havertz, Premier Lig devi Chelsea’ye transfer olmak için gün sayıyor.

Uzun süredir Bayern Münih ile dirsek temasında olan Havertz, Alman ekibinin Leroy Sane’yi kadrosuna kattıktan sonra ikinci pahalı transfere imza atmak istememesi üzerine Chelsea ile 5 yıllık anlaşmaya vardı.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano ve Bild’de çalışan Alman gazeteci Christian Falk’ın verdiği bilgilere göre; İngiliz ekibi 80 milyon Avro peşin olmak üzere bonuslarla birlikte toplam 100 milyon Avro bonservis bedeli ödeyecek.