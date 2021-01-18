100 yıl sonra bir ilk: Warner Bros, yeni logosunu tanıttı
Warner Bros, klasik logosunu değiştirme kararı aldı. Pentagram adlı bir şirketin tasarlamış olduğu bu logo, önceki tasarıma göre son derece sade ve modern bir görünüme sahip.
Sinema endüstrisinin en önemli isimlerinden Warner Bros, uzun süredir kullanmaya devam ettiği logosunu değiştirme kararı aldı. Pentagram adlı bir şirket tarafından tasarlanan yeni logo, Warner Bros’un 100'üncü yıl şerefine, 2023 yılında kullanılmaya başlanacak.
Webtekno'nun aktardığına göre, şirketin logosunda değişikliğe gideceği 2019 yılında belli olmuştu ancak o zamanlar logonun sadece dış hatları gözler önüne serilmişti. Geçtiğimiz günlerde Warner Bros’un yapımcılığını üstlendiği Locked Down filminin fragmanında, yeni logo ilk defa tüm hatlarıyla ortaya çıktı.
Yeni logo, bir önceki tasarımdan çok daha sade çizgilere ve renklere sahip. Bir zamanlar son derece şaşalı bir görünüme sahip olan logonun sadeleştirilmesi, birçok sinema sever tarafından beğeni topladı.
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