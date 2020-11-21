100'de 100 Erol Bulut
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, teknik adamlık kariyerindeki 100. maçından galibiyetle ayrıldı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği'ni deplasmanda 5-1 yenerek dış sahadaki yenilmezliğini sürdürdü.
Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertliler, rakibini Mert Hakan Yandaş, Diego Perotti (2), Jose Sosa ve Ozan Tufan'ın golleriyle 5-1 yendi. Gençlerbirliği'nin tek golü ise Diego'dan geldi.
Fenerbahçe, bu galibiyetle puanını 20'ye çıkardı ve iki maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.
Yeni teknik direktörü Mustafa Kaplan'la ilk maçından yenilgiyle ayrılan Gençlerbirliği ise oynadığı 8. maçında 5. yenilgisini aldı ve 5 puanda kaldı.
Fenerbahçe, bu sezon deplasmandaki başarılı sonuçlarına Gençlerbirliği karşısında da devam etti.
Dış sahada 5. maçına çıkan sarı-lacivertliler, 4. galibiyetini elde etti. Fenerbahçe, deplasmanda bu sezon tek puan kaybını Galatasaray'la 0-0 berabere kalarak yaşadı.
BULUT'UN "100"Ü GÜLDÜ
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, teknik adamlık kariyerindeki 100. maçından galibiyetle ayrıldı.
Kariyerinde Yeni Malatyaspor ve Aytemiz Alanyaspor'dan sonra Fenerbahçe'yi çalıştıran Bulut, "dalya" dediği Gençlerbirliği maçında takımının 3 puan kazanmasının sevincini yaşadı.
PEROTTİ PERFORMANSIYLA ÖN PLANA ÇIKTI
Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldızı Diego Perotti, Gençlerbirliği karşısında gösterdiği etkili performansla dikkati çekti.
Takımının ikinci golü öncesi penaltıyı kazandıran Perotti, beyaz noktadan topu filelere gönderdi. İkinci yarıda takımının 4. golünü atan Arjantinli futbolcu, sarı-lacivertli formayla gol sayısını da 3'e çıkardı.
MERT HAKAN'DAN İLK GOL
Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe formasıyla ilk golünü attı.
Sarı-lacivertli takımı 14. dakikada öne geçiren golü atan Mert Hakan, ilk kez 11'de forma giydiği maçta şansını iyi kullandı.
Fenerbahçe, ligde en son 5 gol attığı takım olan Gençlerbirliği karşısında yine aynı skoru buldu.
Geçen sezon 14. haftada İstanbul'da oynanan maçta Gençlerbirliği'ni 5-2 yenen sarı-lacivertliler, daha sonra ligde oynadığı 28 maçta 5 gol birden atamamıştı.
Sarı-lacivertliler, taraftarına uzun bir aradan sonra 5 gollü galibiyet hediye etti.
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