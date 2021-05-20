102 yıldır yanan meşale hiç sönmeyecek

20 Mayıs 2021 Perşembe, 02:00

Ankara’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarının ilk adresi Anıtkabir oldu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılmadığı törene, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve beraberindeki heyet gitti. Buradaki törenin ardından Kasapoğlu, Misak-ı Milli Kulesi’nde bulunan Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.

Anıtkabir’de düzenlenen törenleri izlemek isteyen gazetecilere izin verilmedi. Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Ankara Şubesi’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada “Gazetecilerin aşı olmadıkları için alınmadıkları söylendi. Aşı olmayan vatandaşın rahatlıkla girebildiği Anıtkabir’e gazetecilerin alınmamasını kabul etmiyoruz” denildi.

LİDERLERDEN ZİYARET

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ayrı ayrı Anıtkabir’i partililerle birlikte ziyaret etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ise düzenlediği çeşitli etkinlikleri başkentlilerle buluşturdu.

TÜRK YILDIZLARI’NDAN KLİP

Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi “Türk Yıldızları”, 19 Mayıs nedeniyle görüntülü mesaj paylaştı. Bayram, özel olarak hazırlanan kliple kutlandı. Klipte, ünlü şarkıcı Kıraç’ın seslendirdiği 19 Mayıs Marşı eşliğinde Türk Yıldızları’nın görüntülerine yer verildi. Milli Savunma Bakanlığı da görüntüyü, sosyal medya hesaplarından “Sevgimiz hep genç kalacak. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun” mesajıyla paylaştı.