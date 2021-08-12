108 siteye erişim engeli
İzmir İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalar sonucu, yasa dışı bahis ve müstehcen içerikli paylaşımların yapıldığı yurt dışı kaynaklı 108 internet sitesine erişim engeli getirildi.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından, yasa dışı bahis ve müstehcen içerikli paylaşımlara erişimin engellenmesi maksadıyla yürütülen çalışmalar neticesinde, Amerika, Tayvan ve Hollanda ülkeleri üzerinden Türkçe yayın yapan 86 yasa dışı bahis ve 22 müstehcen içerikli paylaşımların olduğu internet sitesi/URL adresi tespit edildi.
Konuyla ilgili olarak 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi" kanununun 8'inci maddesi gereğince; belirlenen sitelerde yer alan paylaşımlara erişimin/içeriğinin engellenmesi maksadıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bildirim yapıldı.
Toplam 108 adet siteye idari tedbir uygulanması ve erişimin engellenmesi kararı verildi.
Video Haberler
- 16 yaşındaki genç Akşener'e böyle dert yandı
- Baz istasyonunun çökme anı saniye saniye kaydedildi
- İnşaat işçisi çatıda asılı kaldı
- Akbelen'de yürütmeyi durdurma kararı
- Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta acil yardım çağrısı
- Aileler arası silahlı kavga: Baba öldü, 2 oğlu yaralı
- Kendisine dert yanan çiftçiye böyle karşılık verdi
- Söke'de facianın eşiğinden dönüldü
- Fotokapana yakalanan kaçak avcılara ceza
- Bucak yangını 21 saatte kontrol altına alındı
En Çok Okunan Haberler
- Meteoroloji uyardı! Çok şiddetli yağış geliyor
- Erdoğan'ın katıldığı yayında prompter ve suflör detayı
- Kulede toplu Seks buluşması
- Altındağ'da Suriyelilerin ev ve iş yerlerine saldırı
- Memur ve memur emeklisi zam teklifi belli oldu
- ‘Gardırop Erdoğancılığı’ ve ‘reisçilik putu’
- Bakan'dan emekli askerlere ‘susun’ talimatı
- Fatih Portakal'dan olay 'prompter' yorumu
- Katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı
- Metropoll'ün son anketi kritik! Yüzde 60 çıktı