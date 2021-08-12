Kriterlere dikkat! Yavaş yüklenen siteler için Google'dan yeni adım

12 Ağustos 2021 Perşembe, 15:10

Web sitelerinin yükleme hızlarını etkileyen birçok neden var. Sitenin tasarımı, sahip olduğu görsellerin boyutu, sunucu taraflı tepkime süreleri ve benzeri etkenler bir internet sitesinin yükleme hızlarını düşürebiliyor. Bu yüzden siteyi tasarlarken en kısa sürede cevap verilebilecek şekilde tasarlanmalı. Ayrıca bir site haritası oluşturmak Google tarafından bir internet sitesinin bulunmasını kolaylaştırır.

HIZLI YÜKLENENLERİN ALTINA İTECEK

Google arama motoru yavaş yüklenen web sitelerini daha hızlı yüklenen web sitelerin altına iterek cezalandıracak. Wall Street Journal (WSJ), Google’ın ana şirketi Alphabet‘in yeni sayfa deneyimi özelliğini Ağustos ayının sonuna kadar tüm kullanıcılara sunacağını belirtti.

ShiftDelete'nin aktardığına göre, yapay zekalar ile reklam yerleştirmeyi optimize eden Browsi Mobile LLC şirketinin kurucu ortağı ve CEO’su Asaf Shamly, WSJ’ye “Google’ın kullanıcı deneyimi için bu kadar büyük bir güncelleme yayınlaması çok nadirdir” dedi.

Duyurulan bu yeni güncelleme, kullanıcının sorgusuyla ilgili içeriğe sahip iki web sitesini karşılaştırıyor, karşı karşıya kalan iki siteden hangisi hızlı yükleniyorsa Google o siteyi kullanıcıya sunuyor. Google‘ın web sitelerini derecelendirmek için uzun süredir belirlediği kriterler bulunuyordu. Bunlar, bir web sitesinin mobil uyumlu olması, güvenli “https” protokolü kullanması ve pop-up‘lar gibi kullanıcıya müdahale edici içerikleri barındırmaması şeklinde sıralanıyor.

Bu güncelleme geçen yıl duyurulmasına rağmen yakın tarihli bir SEO araştırması, popüler sitelerin çoğunun, Google’ın yeni kriterleri için tanımladığı eşikleri geçemediği için sıralamalarında düşüş yaşayabileceğini öne sürdü.

Asaf Shamly, güncellemeyi “Yayıncılar içi bir uyandırma çağrısı” olarak nitelendiriyor. Shamly ayrıca, e-ticaret sitelerinin satışları iyileştirmek için rafine bir kullanıcı deneyimi sunmaya odaklandıklarını ve içerik yayıncılarının genellikle hantal çevrimiçi reklamlara güvendiğine inanıyor. Bu güncellemeden sonra, reklamlara aşırı yüklenmek ve kullanıcıları buna odaklamaya çalışmak, arama motoru sıralamalarını olumsuz yönde etkileyecek.