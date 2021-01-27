1.1 milyar TL’lik hastane ihalesi Kalyon’a verildi

27 Ocak 2021 Çarşamba, 09:59

Sağlık Bakanlığı’nın Trabzon Şehir Hastanesi ihalesi, pazarlık yöntemiyle AKP’ye yakınlığıyla bilinen Kalyon İnşaat’a verildi. Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü, 22 Eylül 2020 tarihinde 900 yataklı Trabzon Şehir Hastanesi’nin yapımı için bir ihale düzenlendi.

19 Ocak’ta açıklanan ihale sonucuna göre de ihale, 1 milyar 99 milyon TL’ye Kalyon İnşaat’a verildi. İmzalanan sözleşmeye göre hastane inşaatının 2023 yılı başına kadar tamamlanması öngörülüyor.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, milyarlarca liralık ihale, Kamu İhale Kanunu’nun “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen olayların” ortaya çıkması durumunda kullanılması gereken tartışmalı 21\B maddesinde düzenlenen pazarlık usulüyle düzenlendi.

MİLYARLARCA LİRALIK PROJELER

Kalyon İnşaat’ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Sabah ve ATV’yi satın alarak adından söz ettiren şirket, Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı, Taksim Yayalaştırma Projesi, Bakırköy Adalet Sarayı, Mecidiyeköy Metrobüs İhalesi, İstanbul 3’üncü Havalimanı Projesi, Başakşehir Stadı ve Çanakkale-Ayvacık Yolu ile KKTC Su Temin Projesi gibi çok sayıda projeyi de üstlendi.

5'Lİ ÇETE BENZETMESİ

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP iktidarı süresince kamu ihaleleri alarak kamu-özel sektör işbirlikleri (KÖİ) çerçevesinde yapılan projeleri yürüten ve dünyada en fazla devlet ihalesi alan 10 şirket arasındaki beş büyük şirket için "5'li çete' benzetmesini kullanıyor. Kılıçdaroğlu’nun “Beşli çete” dediği holdingler Cengiz, Limak, Kalyon, Kolin ve Makyol.