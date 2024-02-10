11 Şubat İSTANBUL BEŞİKTAŞ elektrik kesintisi: BEŞİKTAŞ ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. BEŞİKTAŞ'de 11 Şubat Pazar günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar BEDAŞ tarafından tek tek açıkladı. İşte BEŞİKTAŞ mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

Yayınlanma: 10.02.2024 - 00:16
11 Şubat İSTANBUL BEŞİKTAŞ elektrik kesintisi: BEŞİKTAŞ ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
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İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilçesinde 11 Şubat Pazar günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BEŞİKTAŞ ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte BEŞİKTAŞ mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ETİLER mah CENGİZ TOPEL, MUTLU, TUĞCULAR, YANARSU sk bölgelerinde 11/02/2024 12:00:00 - 11/02/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.


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