11 Şubat İSTANBUL ÇATALCA elektrik kesintisi: ÇATALCA ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 10.02.2024 - 00:16

Güncelleme: 10.02.2024 - 00:16

İSTANBUL ÇATALCA ilçesinde 11 Şubat Pazar günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında ÇATALCA ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte ÇATALCA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MURAT ÇESME mah PİRSULTAN sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-ATATÜRK mah BAŞKAYA, GAZİ MUSTAFA KEMAL, KUYU, KUZU, SEMİH, SEVCAN, TOPRAK, TÜFEK, UĞUR, ZİŞAN sk / FATİH mah CANSEVER, CANSOY, CANİK, FIRTINA, GAZEL, GAZİ, GAZİ MUSTAFA KEMAL, ÜRKMEZ sk bölgelerinde 11/02/2024 10:00:00 - 11/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.