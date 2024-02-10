11 Şubat İSTANBUL EYÜPSULTAN elektrik kesintisi: EYÜPSULTAN ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. EYÜPSULTAN'de 11 Şubat Pazar günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar BEDAŞ tarafından tek tek açıkladı. İşte EYÜPSULTAN mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

Yayınlanma: 10.02.2024 - 00:16
11 Şubat İSTANBUL EYÜPSULTAN elektrik kesintisi: EYÜPSULTAN ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
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İSTANBUL EYÜPSULTAN ilçesinde 11 Şubat Pazar günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında EYÜPSULTAN ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte EYÜPSULTAN mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah SAHABELER sk bölgelerinde 11/02/2024 09:00:00 - 11/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce -MİTHATPAŞA mah sk bölgelerinde 11/02/2024 10:00:00 - 11/02/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.GÜRGEN ÇIKMAZI, 1.KAYIN ÇIKMAZI, 1.KESTANE ÇIKMAZI, 1.MEŞE ÇIKMAZI, 2.DEFNE ÇIKMAZI, AKASYA YOLU, ALT ÇAMLIK YOLU, CUMHURİYET, FUNDALIK ÇIKMAZI, GÖKNAR ÇIKMAZI, KARAMEŞE YOLU, KORUYOLU, KİRAZLI TEPE ÇIKMAZI, ORMAN YOLU, YEŞİL VADİ YOLU, ÜST ÇAMLIK YOLU sk bölgelerinde 11/02/2024 15:00:00 - 11/02/2024 19:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.


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