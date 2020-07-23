11 yaş üstü lisanslı sporculara olimpik yüzme havuzu

23 Temmuz 2020 Perşembe, 13:22

Spor İstanbul, 11 yaş üstü lisanslı sporcular için 4 tesiste olimpik yüzme havuzlarının açıldığını duyurdu.

Spor İstanbul’a ait 4 tesiste olimpik yüzme havuzlarının 11 yaş üstü lisanslı sporculara açılması ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fatih Spor Kompleksi’nde basın toplantısı düzenlendi. Düzenlenen toplantıya Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk, İBBSK Genel Sekreteri Erdem Aslanoğlu ve Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın katıldı. Yüzme Federasyonu ile kurumsal bir anlaşma yaptıklarına dikkat çeken Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur yaptığı açıklamada, "Pandemi sürecinin başından beri havuzlarımızı boş görüyoruz. 21 tane havuzun, 16 tanesinin işletmesini yapıyoruz. Yüzme bizim işimizde önemli bir yer kaplıyor. Biz İBB Bilim Kurulu görüşlerine göre hareket ediyoruz. Ağustos ayı sonuna kadar tesislerin halkın kullanımına çok uygun olmadığını düşündüğümüz için ayın sonuna bıraktık. Yüzücülerimizin bu arayı kapatmaları için ağustos ayı sonuna kadar sporcularımızın kullanımına 4 tane tesisimizi onların kullanımına açıyoruz. Burada Yüzme Federasyonu ile de güzel bir işbirliği yaptık. 14 yıl sonra tekrar bu güzel havuzlarda misafir ediyor olmak bizi ayrıca heyecanlandırıyor" diye konuştu.