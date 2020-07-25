11 yaşındaki Elif Akbayrak her yerde aranıyor
Giresun’un Bulancak ilçesi Aydındere Beldesi Semen Yaylası'nda dün akşamdan bu yana kayıp olan 11 yaşındaki Elif Akbayrak için arama-kurtarma çalışması başlatıldı.
Tevrat -Gülcan Akbayrak’ın kızı Elif Akbayrak, dün akşam Semen
Yaylası'nda kayboldu. Ailesi çevrede yaptığı aramalarda Elif'i bulamayınca
jandarma ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine yaylaya jandarma, İl Afet ve
Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), AKUT ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) ekipleri, sevk
edildi. Ekipler, Elif Akbayrak'ı bulmak için arama-kurtarma çalışması başlattı.
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