112’ye gelen 300 bin çağrının yüzde 68’i ‘gereksiz’
Eskişehir 112 Ambulans Servisi Başhekimliği'ne bağlı Komuta Kontrol Merkezi’ne yıllık 300 binin üzerinde çağrı gelirken, bunun yüzde 68’ini gereksiz çağrılar oluşturuyor. Başhekimlik, koronavirüs süreciyle birlikte çağrıların yüzde 60 oranında arttığını ifade ederek, gereksiz çağrılara dikkat çekmek için hazırladıkları videoyla yarın, sosyal paylaşım sitesi Twitter’da '#engelolma' etiketiyle farkındalık çalışması yapılacağını duyurdu.
Eskişehir 112 Ambulans Servisi Başhekimliği, Komuta Kontrol Merkezi’ne gelen gereksiz çağrılardaki artış üzerine harekete geçti. Başhekimlik, gereksiz çağrıların önüne geçebilmek için sağlık çalışanlarının yer aldığı bir videoyu sosyal medya hesaplarından yarın saat 20.00’de yayınlayarak, farkındalık oluşturacak.
Eskişehir’de günün her saatinde, hatta her dakikasında en az bir ambulansın acil yardıma ihtiyacı olan bir hastaya yetişmeye çalıştığı ifade edilen videonun duyurusunda, “Eskişehir’de 112 Acil’e gelen çağrıların yüzde 68’ini gereksiz çağrılar oluşturuyor. Pandemi döneminde 112 Acil çağrı hattına gelen çağrı sayısı ve çağrıda kalma süresi yüzde 60’tan fazla artmış durumda. Bu durum acil çağrıların önündeki en büyük engel. Acil yardıma ihtiyacı olan bir çağrının uzun sürede cevaplanma olasılığı gereksiz çağrılarla birlikte her geçen gün ciddi bir tehdit haline geliyor. Gereksiz her çağrı, kaybedilen her zaman gerçekten ihtiyacı olan bir hastaya ulaşmaya engel oluyor. Acil durumlar dışında kullanılan her ambulans hizmeti ise acil ihtiyacı olan bir hastaya ambulansın geç kalmasına ya da gidememesine neden oluyor. Trafikte yol verilmeyen her ambulans bir hastanın yaşamasına engel oluşturuyor” denildi.
SOSYAL MEDYA ETKİNLİĞİ YAPILACAK
Eskişehir 112 Ambulans Servisi Başhekimliği’nce 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında Twitter’da, 5 Aralık saat 20.00’de ‘#engelolma’ etiketiyle paylaşımlar yapılarak, gereksiz çağrıların önüne geçilmesi ve halkın bilgilendirilmesi hedefleniyor.
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