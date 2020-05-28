12 Haziran öncesi şok 5 futbolcu koronavirüs

28 Mayıs 2020 Perşembe, 19:51

TFF'nin 12 Haziran'da ligleri başlayacağını duyurmasının ardından Yeni Malatyaspor'da 5 futbolcu ve 1 personelin koronavirüs testleri pozitif çıktı.

22 Mayıs'ta yapılan testlerde 1 futbolcunun daha testi pozitif çıkmıştı.

Yeni Malatyaspor, küme düşme kaldırılsın diyen ekiplerdendin.

Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, takımlarında 5'i futbolcu 6 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.



Çelikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün Nurettin Soykan Tesisleri'nde futbolcular, teknik heyet ve tesis çalışanlarına bir kez daha Kovid-19 testi uygulandığını belirtildi.

Test sonucunu paylaşan Çelikel, "Yapılan testler neticesinde 5 futbolcumuz ve bir personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz ve personelimizin takip ve tedavi süreçlerine, ilgili prosedürler dahilince başlanmıştır." diye konuştu.



