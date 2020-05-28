12 Haziran öncesi şok 5 futbolcu koronavirüs
TFF'nin 12 Haziran'da ligleri başlayacağını duyurmasının ardından Yeni Malatyaspor'da 5 futbolcu ve 1 personelin koronavirüs testleri pozitif çıktı.
TFF'nin 12 Haziran'da ligleri başlayacağını duyurmasının ardından Yeni Malatyaspor'da 5 futbolcu ve 1 personelin koronavirüs testleri pozitif çıktı.
22 Mayıs'ta yapılan testlerde 1 futbolcunun daha testi pozitif çıkmıştı.
Yeni Malatyaspor, küme düşme kaldırılsın diyen ekiplerdendin.
Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, takımlarında 5'i futbolcu 6 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Çelikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün Nurettin Soykan Tesisleri'nde futbolcular, teknik heyet ve tesis çalışanlarına bir kez daha Kovid-19 testi uygulandığını belirtildi.
Test sonucunu paylaşan Çelikel, "Yapılan testler neticesinde 5 futbolcumuz ve bir personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz ve personelimizin takip ve tedavi süreçlerine, ilgili prosedürler dahilince başlanmıştır." diye konuştu.
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