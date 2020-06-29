12 öğrencinin sınavdan erken çıkarıldığı iddiasına inceleme

29 Haziran 2020 Pazartesi, 17:29

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 12 öğrencinin sınavdan yarım saat erken çıkarılmasıyla ilgili inceleme başlattı. Edinilen bilgiye göre, ilk aşamada tutanakların ve adayların şikayet dilekçeleri incelenecek. Yapılacak araştırma ve değerlendirme sonucunda, iddianın doğruluğunun tespit edilmesi halinde adayların mağduriyetlerinin giderileceği belirtildi.

"EK SÜREYİ VERİLDİĞİNİ BİLMİYOR"

Küçükçekmece'deki Eşref Bitlis Anadolu Lisesi'nde YKS'nin ilk bölümü olan TYT'ye "345716004" numaralı sınav salonunda giren 12 öğrenci, sınavdan 30 dakika erken çıkarıldıklarını öne sürmüştü. Sınav gözetmeninin bu yıla özel 135 dakika yerine sınava 30 dakika ek süre verilerek 165 dakikaya çıkarıldığını bilmediği iddia ediliyor.