12. Uluslararası İstanbul Opera Festivali, ‘Gala Konser’ ile açılacak

29 Haziran 2021 Salı, 04:00

Gala Konser’de, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde 15 Devlet Opera ve Balesi solist sanatçısı aynı anda sahnede olacak. Wagner, Mozart, Rossini, Gounod, C. Saint-Saëns, Messenet, Bizet, Verdi, Puccini gibi ünlü bestecilerin eserlerinden seçkin örneklerin seslendirileceği açılış konserinde orkestrayı şef Can Okan yönetecek. Gala Konser, festival programı içinde 3 Temmuz Cumartesi akşamı bir kez daha izlenebilecek.

‘HEYECANLA BEKLİYORUZ’

Festival, 4 Temmuz Salı akşamı Barok dönem eserlerinden seçkin antik arya ve düetlerin seslendirileceği “Barok Konseri” ile devam edecek. Orkestra şefi Paolo Villa yönetimindeki konserde İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’yla birlikte solistler soprano Otilia İpek, mezzosoprano Elif Tuğba Tekışık, kontrtenor Kaan Buldular, bariton Kevork Tavityan, bas Suat Arıkan sahneye çıkacak. Konserde renkli keman soloları ile Oleksandr Samoylenko ve bir antik barok çalgı olan “Lavta” soloları ile Hande Cangökçe de yer alacak.

4 Temmuz barok konserini heyecanla beklediğini söyleyen konserin solistlerinden Kevork Tavityan, “En son ekim ayında kısıtlı bir seyirci önünde konser vermiş bir sanatçı olarak bu konser tarifsiz bir mutluluk vesilesi” diyor.

Konserin sürprizini ise şöyle anlatıyor Tavityan: “Bu konserin önemli sürprizlerinden biri sahnelerimizde çok sıklıkla görmeye alışık olmadığımız bir kontrtenor sanatçı ve bir lut sanatçısı dinleme şansı olacak. Özellikle barok repertuvar seslendirirken önemli bir fark olacak bu.”

Festival 8-10-11 Temmuz Perşembe, Cumartesi, Pazar akşamları klasikleşen bir festival etkinliği olarak düzenlendiği ilk günden beri sahnelenen Wolfgang Amadeus Mozart’ın “Saraydan Kız Kaçırma” operası ile kapanacak.