125 yıllık satranç hamleleri gösterdi: İnsanlar bilişsel zirveye hangi yaşta ulaşıyor?

20 Ekim 2020 Salı, 17:35

Münih’teki Ludwig Maximilian Üniversitesi’nden araştırmacılar, yaşla birlikte insan beyninin gelişip gelişmediğini ölçmek için son 125 yılda oynanan binlerce satranç oyununu inceledi.

Independent Türkçe'nin Daily Mail'den aktardığına göre, araştırmacıların elde ettiği verilere göre insanların bilişsel performansı 20 yaşında kadar keskin biçimde artıyor ve 35 yaşında zirveye ulaşıyor. Ancak bileşsel performans 45 yaşından itibaren yavaş yavaş azalıyor.

Öte yandan son 125 yılda yılda satranç oynama performansında gelişme tespit eden araştırma ekibi insanların tür olarak daha akıllı hale geldiğine işaret etti.

Uwe Sunde ve meslektaşları 1890 ve 2014 yılları arasında gerçekleştirilen 24 binden fazla profesyonel satranç oyunundaki 1,6 milyondan fazla hamleyi analiz etti.

Araştırmacılar performansı ölçmek için oyuncuların yaptığı her hamleyi bilgisayar tabanlı bir satranç cihazının önerdiği optimum hamlelerle karşılaştırdı.

Araştırma ekibi, "Bu, uzun bir zaman dilimi boyunca bir bireyin farklı yaşlardaki performansının kesin ve karşılaştırılabilir ölçümünü sağlar" ifadelerini kullandı.

Son 125 yılda özellikle 20 yaşın altındaki kişiler açısından performans arttı.

Çalışmada özellikle 1990’larda evlerde bulunan bilgisayarlardaki satranç motorlarının yaygın hale gelmesiyle performansın arttığı belirtiliyor. Oyuncular her durumda en iyi hamleyi bilen bir rakibe karşı mücadele vererek kendini geliştirme şansı buldu.

Araştırmacılar son zamanlarda oyuncuların artan biçimde internet üzerinden satranç oynamasının da ortak satranç bilgisinin artmasına katkı sağladığını söylüyor.

Araştırmanın bulguları Proceedings of the National Academy of Sciences isimli bilimsel yayında yayımlandı.