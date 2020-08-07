13 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan şüpheli adliyeye sevk edildi

Antalya'da iş yerinde H.G. (13) adlı erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla esnaf tarafından yakalanıp, polise teslim edilen E.K. (55), ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. E.K.'nin, suçlamaları kabul ettiği kaydedildi.

DHA
07 Ağustos 2020 Cuma, 15:25
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Olay, dün öğle saatlerinde, Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 675 Sokak'ta bulunan iş yerinde meydana geldi. Şüphe üzerine güvenlik kamerası görüntüsünü izleyen iş yeri sahibi, E.K.'nin, H.G. adlı erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğunu gördü.

Bu sırada iş yerine gelen E.K., çalışanlar tarafından yakalandı. İhbar üzerine gelen polis, E.K.'yi gözaltına aldı. Esnafın tepki gösterip, darbetmesi üzerine şüpheli, hızla ekip otosuna bindirilerek, emniyete götürüldü.

Sağlık kontrolü sonrasında Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği tarafından ifadesi alınan E.K., işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul ettiği belirtilen E.K'nin, darbedilmesi sonucu üzerindeki gömleğin yırtıldığı görüldü.


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