13 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan şüpheli adliyeye sevk edildi

07 Ağustos 2020 Cuma, 15:25

Olay, dün öğle saatlerinde, Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 675 Sokak'ta bulunan iş yerinde meydana geldi. Şüphe üzerine güvenlik kamerası görüntüsünü izleyen iş yeri sahibi, E.K.'nin, H.G. adlı erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğunu gördü.

Bu sırada iş yerine gelen E.K., çalışanlar tarafından yakalandı. İhbar üzerine gelen polis, E.K.'yi gözaltına aldı. Esnafın tepki gösterip, darbetmesi üzerine şüpheli, hızla ekip otosuna bindirilerek, emniyete götürüldü.

Sağlık kontrolü sonrasında Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği tarafından ifadesi alınan E.K., işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul ettiği belirtilen E.K'nin, darbedilmesi sonucu üzerindeki gömleğin yırtıldığı görüldü.