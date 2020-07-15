13 yaşındaki çocuğa yönelik cinsel saldırı iddiası Şırnak'ı ayağa kaldırdı, bir uzman çavuş tutuklandı

Şırnak'ta bir uzman çavuş tarafından 13 yaşındaki çocuğa yapılan cinsel saldırı, yurttaşları sokağa döktü. Şırnak Barosu, yaptığı açıklamada şüphelinin tutuklandığı bilgisini verirken, HDP'li Gergerlioğlu'ndan, "Sümenaltı edilmeden bu çirkin fiil hakkında etkin bir soruşturma bekliyoruz" açıklaması geldi.

cumhuriyet.com.tr
15 Temmuz 2020 Çarşamba, 23:44
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Şırnak kent merkezinde dün akşam, bir uzman çavuşun 13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi. İddianın basında yer bulmasının ardından Şırnak Barosu, şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

YURTTAŞLAR KENT MERKEZİNDE TOPLANDI

Sosyal medyada, çocuğa yönelik cinsel saldırıya tepki yağarken, yurttaşlar Şırnak merkeze akın etti. Sosyal medyada paylaşılan protesto videolarında birçok yurttaşın kent merkezinde toplandığı ve "Çocuğa uzanan eller kırılsın, hak hukuk adalet" diye slogan attığı görüldü.

Bazı yurttaşlar ise protestoların engellendiğini ve kendilerine 'Gerekli yerlere seslerinin iletildiği' açıklamasının yapıldığını ifade etti.

HDP'li Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Sümenaltı edilmeden bu çirkin fiil hakkında etkin bir soruşturma bekliyoruz. Şırnak susmaz, hiçbir vicdan ehli susmaz!" diyerek yetkililere seslendi.


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