130 bin TL bulunmazsa ayağı kesilecek
Leyla Kiper'in (38), 6 yaşındayken geçirdiği trafik kazasında sakatlanan ayağında yarayla ortaya çıkan iltihap vücuduna yayıldı. Kiper, 130 bin TL tutacak ameliyatı olabilmek için yardım istedi.
Mersin'de Akdeniz ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Leyla Kiper (38), 6 yaşındayken Adıyaman'da geçirdiği trafik kazasında ayağından sakatlandı. Sağ ayağından sakat kalan ve yürümekte güçlük çeken Kiper, zorluk içerisinde yaşamını devam ettirdi. Ancak yaklaşık 6 ay önce ayağında yara çıkan ve iltihaplanan Kiper, hastaneye gitti.
İltihabın yayılması nedeniyle hastanede ayağının kesilmesi gerektiği yanıtını alan Kiper, yıkıldı. Gaziantep'te yaşayan ailesinin yanına giden Kiper, burada özel bir hastaneye giderek, ayağından muayene oldu. Doktorun ayağını kurtarabileceğini söylemesi üzerine umutlanan Kiper, 130 bin TL tutan ameliyat için yardım istedi.
BABASININ DA AYAĞI KESİLMİŞ
Yıllarca acısını çektiği ayağının kesilmesiyle karşı karşıya kaldığını anlatan Kiper, "Ayağım kazanın ardından oluşan yara nedeniyle her yıl iltihaplanırdı ve bir ayda geçerdi. Ancak 6 ay önce kadar çıkan yara kapanmadı. Oluşan iltihap vücuduma yayıldı. İlaç tedavisi uyguladık ama geçmedi.
Ayağım kötüleşince hastaneye gittik. Orada ayağımın bilekten kesilmesi gerektiği aksi durumda ileride bacağımı komple kaybedebileceğimi söylediler. Bunu duyunca yıkıldım, çünkü babamın da ayağı hastalıktan kesilmişti. O durumu çok iyi biliyorum” dedi.
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