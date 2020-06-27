132 haneli mahallede herkesin soyadı aynı

27 Haziran 2020 Cumartesi, 14:11

Ordu'nun Perşembe ilçesine bağlı Yazlık Mahallesi'nde 132 hane bulunuyor. Bu mahallenin özelliği ise yaşayan herkesin soyadının aynı olması. İsimlerin bazıları da benzer olunca, mahalle sakinleri olaya lakapla çözüm buldu.

Evraklarda ve resmi işlerde karışıklığın yaşandığı mahallede, kimi zaman fıkraları aratmayan olaylar da yaşanıyor. Herhangi bir nedenden dolayı bir kişinin karakola çağrılması, aynı adı taşıyan herkesin karakola gitmesi demek.

Uzaktan da olsa birbirleriyle akraba olan köy halkı bu durumu garipsemiyor. İlk defa böyle bir olayla karşılaşanlar ise şaşırıyor.

"JANDARMA 1 KİŞİ ÇAĞIRIYOR, 10 KİŞİ KARAKOLA GİDİYOR"

Mahalle muhtarı İsmet Sarı, kimi zaman karışıklıkların yaşandığını belirterek, şunları söyledi:

"Dedelerimiz bir aileden, Rize’den gelme olduğu için o yüzden herkesin soyadı aynı. Aramızda yabancı da yok, kan bağı var. Jandarmada kimi zaman karışıklık oluyor. Örneğin Ahmet Sarı aranıyor, aynı isimden 10 kişi var. İsim benzerliği olabiliyor. Daha sonra hepsi karakola gidiyor, orada anne ve baba isminden çözülebiliyor. Her insanın bir lakabı var."

"AYNI İSİMDEN ÇOK VAR"

Nuray Sarı isimli mahalle sakini de gelin olarak Yazlık Mahallesi’ne geldiğini anlatarak, “Daha önce Türkiye’de böyle bir şey duymadım. Burada mezarlıklardaki soyadlar da Sarı. Aynı isimden çok var” dedi.

Mahalleliler ise, “Burada Sarı’dan başka bir şey yok, yer gök Sarı” diyor.