14 ay uzayda bekletilen şarap açık artırmaya çıkıyor

05 Mayıs 2021 Çarşamba, 15:33

Fransa’nın şarabıyla ünlü Pomerol bölgesindeki Merlot üzümünden üretilen Petrus 2000 marka şarap, İngiltere'deki Christie’s müzayede evi tarafından açık artırmaya sunulacak.

14 ay uzayda bekletilen ve 300 milyon kilometrelik yolculuk yapan Petrus 2000'in 1 milyon dolara (8.3 milyon lira) alıcı bulması bekleniyor.

Açık artırmaya çıkarılacak şarap, Space Cargo Unlimited şirketinin uzayda gıda çalışmaları kapsamında, 2019’da Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderdiği 12 Petrus 2000 şişesinden biri.

Şirketin kurucu ortağı ve CEO'su Nicolas Gaume, çalışmanın sıfır yer çekimi ve uzayın etkilerini inceleyerek "yarın için ihtiyaç duyduğumuz tarım ve gıdayı Dünya'da icat etmeye yardımcı olmayı" amaçladığını söyledi.

Müzayede evinde çalışan Şarap Uzmanı Tim Triptree, BBC'ye yaptığı açıklamada, uzayda yıllanmış Petrus 2000'i alan kişiye Dünya'da bekletilen bir şişenin de verileceğini ve böylece bu kişinin ikisi arasındaki farkı görebilme şansına sahip olacağını söyledi.

"TATLARI TAMAMEN FARKLI"

Şişelerden 3'ü Bordeaux Üniversitesi'nden ve Şarap ve Bağcılık Araştırma Enstitüsü’nden bazı uzmanlar tarafından tadılması için açıldı. Şarabı tadan uzmanlardan Jane Anson, dünya ve uzay şarabı için "Tamamen farklı tatlara sahipler" dedi. Anson, 'uzay şarabının' daha isli ve aromalı bir tadı olduğunu söyledi.

Hier se tenait à la mairie de @bordeaux la conférence de presse pour dévoiler les premiers résultats de la mission WISE, menée par @isvv_bordeaux @univbordeaux avec @SpaceCu et qui visait à découvrir les effets de la microgravité dans l'espace sur les systèmes biologiques. pic.twitter.com/E5BhAPCESk — Université de Bordeaux (@univbordeaux) March 25, 2021

Geriye kalan 8 şişenin ise gelecekte yapılacak çalışmalar için saklandığı belirtildi.