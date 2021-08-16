14 bin bilim insanı iklim değişikliğine karşı yeniden uyardı

16 Ağustos 2021 Pazartesi, 04:00

Dünyanın çeşitli ülkelerinden 14 bin bilim insanı bir bildiriye imza atarak “mevcut iklim krizimizi görmezden gelmek, büyük acılara ve felaketlere yol açabilir” uyarısında bulundular. BioScience bilimsel dergisinde yayımlanan makale 2019 yılında küresel bir “iklim acil durumu” ilan eden ve dünyanın yaşamsal belirtilerini sera gazı emisyonları da dahil olmak üzere 31 değişkene dayalı olarak değerlendiren bildirinin güncellenmiş hali. 31 değişken arasında; yüzey sıcaklığı değişiklikleri, buzul buz kütlesi kaybı, Amazon yağmur ormanları kaybı, artı küresel gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) ve fosil yakıt sübvansiyonları gibi çeşitli sosyal faktörler bulunuyor.

Yeni makalenin yazarları, Dünya’nın yaşamsal değerlerinin yalnızca son iki yılda kötüleştiğini ve raporun 31 kategorisinden 18’inin tüm zamanların yeni rekorları en yüksek veya en düşük seviyelerini gösterdiğini yazdı. Rapora göre bir yandan sera gazı emisyonları tüm zamanların en yüksek seviyesindeyken öte yandan buzul buz kalınlığı 71 yıllık kayıtların en düşük seviyesinde. Dünya hiç olmadığı kadar zengin (küresel GSYİH verilerine dayanarak), gökyüzü ise her zamankinden daha kirli (atmosferdeki karbondioksit , metan ve azot oksit konsantrasyonları bağlamında).

Bilim insanları “COVID-19 pandemisinin ilk döneminde, ulaşım ve tüketimdeki muazzam ölçüdeki düşüşler bile fayda etmedi. Dönüşümsel sistem değişiklikleri son derece gerekli. Ve bunların siyaset üstü olmaları şart” uyarısında bulundular.

3’LÜ EYLEM PLANI

Bilim insanlarına göre gezegenimizin gelecekteki yaşanabilirliği acil, büyük ölçekli eyleme bağlı. Bunun için de üç yönlü bir politika yaklaşımı öneriliyor:

- Emisyonları azaltmak için “önemli” bir küresel karbon fiyatı uygulamak;

- Fosil yakıtların aşamalı olarak kaldırılması ve sonunda yasaklanması

- Ormanlar ve sulak alanlar gibi karbon açısından zengin ekosistemleri restore etmek ve korumak.

https://www.livescience.com/earth-vital-signs-climate-change-suffering.html