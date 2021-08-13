CHP'den İklim Komisyonu'na bir çağrı daha: "İklim krizi bağıra bağıra ve hızla geliyor"

13 Ağustos 2021 Cuma, 12:03

Küresel iklim değişikliğinin etkilerinin en aza indirilmesi, kuraklıkla mücadele ve su kaynaklarının verimli kullanılması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis İklim Araştırma Komisyonu’na CHP'den çağrı geldi.

Komisyonun CHP Sözcüsü İzmir Milletvekili Murat Bakan; komisyonun CHP’li üyeleri adına bir dilekçe daha vererek, komisyonu bu kez de sel bölgesinde incelemeler yapmak üzere göreve çağırdı. Komisyon Başkanı AKP Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu'nun iki talebe de halen dönüş yapmadığı belirtildi.

İklim Araştırma Komisyonu’nun CHP’li üyeleri Murat Bakan ve Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ise bugün Kastamonu’da selin vurduğu bölgelerde incelemelerde bulunacak.

CHP’li Murat Bakan, “İklim Araştırma Komisyonu’nun CHP’li üyeleri olarak hem bölgede incelemelerde bulunacağız hem de sel felaketini yaşayan yurttaşlarımızı ziyaret edeceğiz. Vatandaşlarımızın yardımına koşacak, yaraları hep beraber saracak ve dayanışacağız” dedi.

"İKLİM KRİZİ BAĞIRA BAĞIRA VE HIZLA GELİYOR"

CHP’li Bakan dilekçede şu ifadeleri kullandı:

“İklim krizinin yıkıcı etkilerini her gün daha sık ve sert bir biçimde yaşıyoruz. Ülkemiz, bir yandan günlerce süren büyük orman yangınlarıyla; diğer yandan aşırı ve ani yağışlar sebebiyle meydana gelen heyelan ve sel felaketleriyle mücadele etmektedir. Binlerce yurttaşımızın evleri, bahçeleri, köyleri, mahalleleri, geçim kaynakları çok büyük zarar görmüş; onlarca yurttaşımız bu felaketlerde hayatını kaybetmiştir. Günlerdir devam eden yangınlar ile aşırı ve ani yağışların heyelan ve sel felaketlerine yol açması; aynı zamanda ülkemiz doğasını ve ekosistemimizi de çok büyük tahribata uğratmıştır. Dünya genelinde meydana gelen yangınlar, kuraklık, aşırı ve ani yağışlar ise; iklim krizinin bağıra bağıra ve hızla geldiğini, tüm dünya için bir gelecek krizi olduğunu göstermektedir.

"BU SORUMLULUK HEPİMİZİN"

Yaşanan felaketlerin tüm ihtimaller, ihmaller, koşullar, yanlış kentleşmeler ve iklim krizini tetikleyen politikalar üzerinden de değerlendirilmesi gerektiğini belirten CHP'li Bakan, "Ancak bugün geldiğimiz noktada; bundan sonra alınacak önlemleri, hazırlanacak eylem planlarını, uygulanacak politikaları ve ‘afetin yaralarını sarmak için yapılması planlanan projeleri’ iklim acil durumu kapsamında hazırlamak ve hayata geçirmek zorundayız. Bu sorumluluk hepimizindir. Aksi takdirde her yangından, her selden sonra aynı yıkıcı sonuçlarla karşılaşmak kaçınılmazdır. Ülkemizin dört bir yanında meydana gelen felaketler sebebiyle içinde bulunduğumuz alarm ortamında; iklimimizin değiştiği ve buna uygun yeni politikalar belirleyip ivedilikle hayata geçirmemiz gerektiği konuları yeterince konuşulamamaktadır. Tam da bu noktada; iklim kriziyle ilgili bilinç sahibi olan bizlerin sorumluluk alarak harekete geçmesi hayatidir. Yüce Meclisimizin ve bu alanda kurulmuş komisyonumuzun ülkemizde yaşanan bu felaketlere kayıtsız kalması mümkün değildir. Komisyonumuzun sel bölgelerine giderek incelemelerde bulunması sorumluluğu ve görevidir. Komisyonun CHP’li üyeleri olarak, vakit kaybetmeden komisyonumuzun incelemeler yapmak üzere sel bölgelerine gitmesini talep ediyoruz.” çağrısında bulundu.



