14. Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’na başvurular başlıyor

18 Eylül 2020 Cuma, 10:27

Başarı hikayesiyle kadın girişimcilere ilham olacak, iş hayatında ben de varım diyen ve sesini tüm ülkeye duyurmak isteyen adaylar, yarışmaya www.garantibbvakadingirisimci.com adresindeki formu doldurarak 15 Aralık 2020 tarihine kadar başvurabilecek. "Türkiye’nin Kadın Girişimcisi" ödülünü alacak girişimcinin 75.000 TL kazanacağı yarışmada, "Gelecek Vaat Eden Kadın Girişimci", "Yöresinde Fark Yaratan Kadın Girişimci" ve "Türkiye’nin Kadın Sosyal Girişimcisi" kategorilerinin birincilerine ise 50.000 TL’lik ödülün sahibi olacak.

TÜM İŞLETME SAHİBİ KADINLAR BAŞVURUDA BULUNABİLİYOR



Resmi KOBİ tanımına giren, hakim ortağı ya da sahibi kadın olan ve Türkiye’de faaliyet gösteren tüm işletme sahibi kadın girişimciler yarışmaya başvuruda bulunabiliyor. Ayrıca daha önceki yıllarda başvuru yapmış kadın girişimciler yarışmaya tekrar başvurabiliyor. Yarışma kriterleri kategoriler arasında farklılaşmakla birlikte; başvurular, risk alma ve cesaretli olma, etkin müşteri ilişkileri yönetimi, pazarlama faaliyetlerindeki farklılaşma, sürdürülebilir finansal yapı, bulunduğu yörenin ekonomisine katkıda bulunarak fark yaratma, çevreye duyarlı, sosyal bir soruna yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler getirmiş olma gibi kriterler kapsamında değerlendirilecek.