1421!
Dünya tarihini değiştirecek iddia odur ki; Amerika Kıtası’nı Çinli Müslüman General Zheng He, Kolomb’tan 70 yıl önce keşfetti! Gavin Menzies; ‘1421’de, Amerika Kıtası’nı Kolomb’dan ve diğer kaşiflerden çok önce Çin Amiralleri Zheng He, Hong Bao, Zhou Man, Zhou Wen ve Yang Qing’nin keşfettiğini sağlam delillerle ortaya koyuyor.
“Bu Çin amiralleri Ümit Burnu’nu Dias’dan altmış altı yıl önce dönmüş, Macellan Boğazı’ndan Macellan’dan doksan sekiz yıl önce geçmiş, Avustralya’ya Kaptan Cook’tan üç yüz yıl, Antarktika ve Arktik bölgelerine Avrupalılardan dört yüz yıl, Amerika’ya da Kolomb’dan yetmiş yıl önce ulaşmıştı.”
“Kolomb, da Gama, Macellan ve Cook daha sonra bu "keşifleri" yeniden yaparken, başkalarını takip ettiklerini biliyorlardı; çünkü "bilinmeze" doğru yol alırken hepsinin ellerinde Çinli kâşiflerin haritaları mevcuttu. Ünlü bir alıntıyı hiç de yerinde olmayan bir şekilde kullanmak istiyorum: Başkalarından daha uzağı görebiliyorlardı; çünkü devlerin omuzlarında duruyorlardı.”
Kitaptan
Dünya tarihini değiştirecek iddia odur ki; Amerika Kıtası’nı Çinli Müslüman General Zheng He, Kolomb’tan 70 yıl önce keşfetti!
Emekli donanma subayı Gavin Menzies, Amerika Kıtası’nı ve diğer birçok yeri Kolomb’dan ve diğer kaşiflerden çok önce Çin Amiralleri Zheng He, Hong Bao, Zhou Man, Zhou Wen ve Yang Qing’nin keşfettiğini sağlam delillerle ortaya koyuyor.
Menzies, Akdeniz coğrafyası dışına çıkmayan Piri Reis’in çizdirdiği haritanın Çinli Amiraller tarafından çizdirilen haritalara dayandığını iddia ediyor.
1421 / Gavin Menzies / Çeviren: Kardelen Kala / Kalkedon Yayıncılık / 664 s.
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