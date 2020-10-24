15. Ağır Ceza Mahkemesi: İhlal kararının giderilmesi görevi BAM’ın

24 Ekim 2020 Cumartesi, 05:30

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Enis Berberoğlu hakkında verdiği yeniden yargılama kararının İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nce “yerindelik denetimi kapsamında kaldığı” gerekçesiyle reddetmesine ilişkin Berberoğlu’nun avukatının İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yaptığı başvuru dün karara bağlandı. Mahkeme, AYM’nin ihlal kararının giderilmesinde görevin İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 2. Ceza Dairesi’nde olduğunu kaydetti.

Mahkeme heyeti kararında Enis Berberoğlu halkında verilen ihlal kararının İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nin 2017/2075 esas 2018/287 sayılı kararından kaynaklandığını belirtti. Mahkeme bu nedenle AYM kararının gereğinin yapılması hususunda İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nden talepte bulunulması gerektiğini belirtti. İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nin itiraza yönelik bu kararıyla dosya, daha önce “yeniden yargılamaya yer olmadığına” yönelik karar alan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne iade edildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararına itiraz eden Berberoğlu’nun avukatları İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sundukları itiraz dilekçesinde kararın gözden geçirilerek kaldırılmasını talep etmişti.

ŞENTOP: AYM’NİN KARARINA UYULMALI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop bir televizyon kanalında Berberoğlu kararına ilişkin, “AYM Berberoğlu için ‘ihlal kararı’ verdi. Anayasa Mahkemesi’nin kararı bağlayıcıdır. Kesin hükmü kaldırmaz. Bu karara muhatapların uyması gerekir. İlgili mahkeme bu karara uymalıdır. İstinaf Mahkemesi’nden kesin hükmü kaldıran karara ihtiyaç var” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise karardan Berberoğlu’nun bilgisinin olmamasının kaygı uyandırıcı olduğunu söyleyerek “Cuma mesai saatinin bitimine yarım saat kala TRT, neye, kime dayandırdığı belli olmayan bir kararı açıklıyor. 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararı UYAP’ta yok. Berberoğlu’nun avukatlarının haberi yok. Karar neden UYAP’ta yok? Berberoğlu’nun neden bilgisi yoktur, sadece TRT’nin vardır. Bu milletvekilimiz açısından tekrar bir hak ihlali kararıdır. Bu büyük bir rezillik” dedi. Özkoç, şunları kaydetti: “AYM’nin aldığı kararı hangi mahkeme karara bağlayacaksa bu karara bağlanmalı ve bu kriz ortadan kaldırılmalı.”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek de “Yargı gereğini yapmak, hak ihlallerini tüm sonuçlarıyla birlikte ortadan kaldırmak zorundadır. Aksi devletin temeline dinamit koymaktır. Aksi anayasal düzene ihanettir” dedi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise, “Bir ülkede mahkemeler anayasamızı çiğniyorsa, artık egemenlik millette değil, otokratlarda ve jüristokratlardadır” diye konuştu.

AVUKAT CELAL ÜLGEN: TOPU OYUN DIŞINA ATTI

Kararı değerlendiren avukat Celal Ülgen, “14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin AYM kararını tanımama yönündeki kararı hukuk içinde değerlendirilebilecek bir karar değildir. Bu karara operasyonel hukuk dışı bir karar diyebiliriz. Bu karar ile hukuka operasyon yapılmıştır. Bu açılardan irdelediğimizde 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nin ‘karar vermeye yer olmadığına ilişkin kararının’ da topu oyun dışına atma olarak nitelendirebiliriz” dedi.

“Burada en az günah İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’ne aittir” diyen Ülgen, “Çünkü AYM kararını tanımayan karara karşı derece mahkemesine itiraz yoluna gidilebilecek kararlardan değildir. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi kararında itiraz yolunu açmakla ve numara olarak bir üst mahkemeye başvuru yolunu işaret etmekle zaten hukuksal olmayan bir yolu işaret etmiştir. CMK 267. Maddesi ‘Hâkim kararları ile kanunun gösterdiği hallerde, mahkeme kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebilir’ şeklindedir. Ancak hukuk sisteminde AYM kararlarının reddi diye bir prosedür bulunmadığından İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi bu gerçeği saptamak ve ret gerekçesinde belirtmek yerine ‘karar verilmesine yer olmadığına’ ilişkin bir karar vermiştir” diye konuştu. Ülgen, 14. ve 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararlarının yadırganması gereken kararlar olduğuna dikkat çekti.