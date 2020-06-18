15 bin yeni istihdam sağlayacak projeye destek gelirken, İmamoğlu tepkileri yanıtladı: Bizi tehdit etmeyin

18 Haziran 2020 Perşembe, 06:00

İstanbul Avcılar’da çalışan bir grup taksi şoförü, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, hayata geçirmek istediği 5 bin yeni taksi projesine destek verdi. Taksi şoförleri, “Bu sistemle 15 bin kişi ekmek yiyecek. Artık mal sahiplerine çalışmak zorunda kalmayacağız. Bu projeyi aklıselim her taksi şöförü desteklemeli” dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu ise bazı meslek gruplarının ve bazı taksicilerin projeye yönelik tehditkâr açıklamalarına sert tepki göstererek “Sakın bizi başka şeylerle tehdit etmeye çalışmasınlar. İstanbul’da düzeni bozucu bir fiile giren her şahıs, karşısında devleti bulacaktır” dedi.

İmamoğlu’nun geçen günlerde, kente teknolojik uygulamalarla donatılmış 5 bin yeni taksi kazandıracakları bir projeyi hayata geçireceğini açıklamasına Avcılar’daki taksi şöförlerinden destek geldi. Projeyi Cumhuriyet’e değerlendiren taksi soförü Mehmet Selamet, 20 yıldır taksicilik yaptığını, projenin hayata geçirilmesiyle 15 bin şoförün istihdam edileceğini anlattı. Selamet, “Mal sahiplerinin bizden talep ettiği yevmiyeyi çıkartmak için saatlerce trafikte kalıyoruz. Psikolojimiz bozulurken, çalışma verimimiz düşüyor. Proje gerçekleşirse İBB bünyesinde çalışmış olacağız. Hem biz kazanacağız hemde 15 bin insan bizimle beraber çalışacak. Mal sahibine para iletmek gibi bir derdimiz de olmayacak. Aklıselim her şoför bu projeyi desteklemeli” dedi.

Selamet, mevcut sistemde oto galerisi ve taksi sahiplerinin ciddi paralar kazandığını, yeni sistem ile çalışanların da para kazanabileceğini söyledi. 12 yıllık taksi şoförü olduğunu söyleyen Gökhan Güven de “Eğer bir otocenter politikası işlemeyecekse tamamıyla taksici odaklı bir proje olacaksa sonuna kadar destekliyoruz. Oto galerileri yasal tefecilik uyguluyor. Şu anki sistemde şoförler mağdur oluyor” diye konuştu.

Bazı meslek gruplarının ve taksicilerin projeye yönelik tehditkâr açıklamalarına karşı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sert tepki gösterdi. Projeyle ilgili taksi şoförleri ve onların temsilcileri ile görüşüleceğini söyleyen İmamoğlu, “Hiç kimse, sadece kendi çıkarı üzerinden hareketle bizi kısıtlamaya kalkmasın. İBB, İstanbul’un 16 milyon insanını temsil eder ve ona göre hareket eder. Yani İstanbul halkının, taksi ihtiyacı olup olmadığına karar verecek makam, Bağcılar Oto Galerisi’ndeki birkaç taksi galericisi değildir. Sakın bizi başka şeylerle tehdit etmeye çalışmasınlar. İstanbul’da düzeni bozucu bir fiile giren her şahıs, karşısında devleti bulacaktır. Gerçek taksi esnafı hiç dert etmesin” dedi.