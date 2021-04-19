15 dakikada yüksek güvenlikli mobil askeri üs
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için geliştirilen balistik korumalı komuta ve kontrol konteyner üssü, NATO tatbikatında beğeniye sunuldu.
Türk savunma sanayisi şirketi Nurol Teknoloji, geliştirdiği balistik koruyucu ürünlerle güvenlik güçlerinin daha emniyetli koşullarda görev yapmasını sağlıyor.
Türkiye ve yurt dışında savuma sanayisinin önemli ihtiyacı olan çeşitli balistik koruyucu zırh sistemleri üreten Nurol Teknoloji, TSK'ye mobilite ve yapısal korumanın bir arada sunulduğu özel bir projenin teslimatını gerçekleştirdi.
Tam hareketli ve balistik korumalı komuta ve kontrol konteyner üssü, üst seviye koruma, istihbarat altyapısı ve hareketliliği ile güvenlik güçlerinin ihtiyacını karşılayacak.
NATO tatbikatlarına ev sahipliği yaparak, yabancı yetkilerden de büyük takdir toplayan üs, yalnızca balistik tehditlere karşı koruma sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda askerler için iletişim ve veri aktarımı olanakları ve ofis alanı kullanımı sunuyor. Askeri çadırlarla birbirine bağlanan komuta ve kontrol konteynerleri, son kullanıcı odaklı ve yenilikçi yönleriyle sahada güvenlik güçlerine operasyonel kolaylık sağlıyor.
Nurol Teknoloji’nin tasarlayıp ürettiği tam donanımlı konteyner EN 1063 standardında tanımlanan en üst seviye olan 7,62x51 milimetre kalibrelik zırh delici mühimmata karşı koruma oluşturuyor.
5 bin metrekarelik bir alanı kaplayan, 10 konteynerle bağlantı kuran çadırların tamamı uygun teçhizatla 15 dakikadan az sürede kuruluyor.
Bağlantı çadırı ile birlikte ofis kullanımı için aynı anda 16 görevli barındırma kapasitesi sağlanabiliyor.
Siber güvenlik için geliştirilen, güçlendirilmiş fiber optik altyapıya sahip 3 bağlantı hattı ile güvenli iletişim imkanı oluşturuluyor.
En yeni ısıtma, iklimlendirme ve iletişim sistemleriyle askeri personele yüksek yaşam standardı sunuluyor.
Sınır ötesi taşıma sağlayabilecek kapasitede mobiliteye sahip balistik korumalı üs, bu özelliğiyle Türk askerinin bulunduğu farklı coğrafyalarda da görev yapabiliyor.
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