15 dava var sonuç yok

14 Eylül 2020 Pazartesi, 05:00

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde yaşayan Hülya Dağcı ve ailesi, arazi anlaşmazlığı sebebiyle husumetli olduğu akrabaları tarafından darp edildi. Daha önce 5’i şiddet olmak üzere 15 tane dava açtıklarını kaydeden Hülya Dağcı, “Hiçbiri caydırıcı ceza almadı. Kadın dövüyorlar. Suçsuz insanlara saldırıyorlar. Şikayetçi olduğumda ise emniyet müdürü ufak bir çizik olarak nitelendirdi. AKP’ye üye oldukları için kendilerini dokunulmaz sanıyorlar” dedi. Saldırganlardan Şerafettin K.’nın AKP ilçe Başkan Yardımcısıyla emniyete gittiğini söyleyen Dağcı,“Şahitlerimizi öğreniyorlar ve tehdit ederek ‘Hesabını soracağız’ diyorlar. Bu nasıl mümkün olabilir?”diye konuştu.

Hülya Dağcı 2015’ten bu yana baskı altında olduklarını ve saldırıya uğradıklarını belirterek,“Hayvancılıkla geçinen bir aileyiz. 2015 yılında kardeşimin eşinin yaylaya çıkmasının ardından darp olayları başladı. Önce babamı hedef aldılar. Babam ve ailem yaylaya çıkmayı bıraktı. Sadece tek erkek kardeşim Emirdağ yaylalarına kaymakamın izniyle çıkmaya devam etti. Onu hedef aldılar. Şimdi ise bu durumu husumet olarak görerek her seferinde bize şiddet ve baskı uyguluyorlar” dedi. Daha önce saldırganlar hakkında 5’i şiddet olmak üzere 15 ayrı dava açtıklarını söyleyen Dağcı,“ Hiçbiri caydırıcı ceza almadı. Halk pazarına gittiğimde beni darp ettiler. Toplum içinde zedeleyecek laflar ettiler. Son 6 aydır baskılar ve tehditler arttı. Suçsuz insanlara saldırıyorlar. 11 yaşındaki kardeşimi dövdüler, şu an psikolojik tedavi görüyor. Benim boynuma bıçak dayadılar. Şikayetçi olduğumda Emniyet Müdürü ufak bir çizik olduğunu söyledi. Savcılık hiçbirini sorgulamadı. AKP’ye üye oldukları için kendilerini dokunulmaz sanıyorlar. Ben özellikle Cumhurbaşkanına seslenmek istiyorum. Partisini kullanmalarına izin vermesin”ifadelerini kullandı. Şerafettin K’nin AKP ilçe başkan yardımcısıyla emniyete gittiğini kaydeden Hülya Dağcı, “Bizim şahitlerimizi öğreniyor ve şahitle iletişime geçerek ‘şahit olmanın hesabını soracağız’ diye tehdit ediyorlar. Emniyet müdüründen kamera kayıtlarını istedim ama vermedi. Bu nasıl mümkün olabilir? Yargıya sürekli engel oluyorlar. Bizim can güvenliğimiz yok” diyerek tepki gösterdi. Ailenin avukatı Seydi Çelik ise “Bu konuda dikkat çeken en önemli durum; bıçak ve silahtan sayılan sopalarla yaralama söz konusu olmasına rağmen hiçbir gözaltı ve tutuklama talebinin gerçekleşmemesidir. Hukukun insanlara zarar gelmeden uygulanması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.