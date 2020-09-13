'1.5 milyon öğrencinin interneti yok, öğretmenler sisteme giremiyor'

Eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla MEB'in 'uzaktan eğitim' projesine tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
13 Eylül 2020 Pazar, 11:44
'1.5 milyon öğrencinin interneti yok, öğretmenler sisteme giremiyor'
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CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'uzaktan eğitim' için hazırladığı ve canlı eğitim yayınlarının yapıldığı Eba'nın internet sitesindeki ekran görüntüsünü paylaşarak MEB'e tepki gösterdi. 

Yarkadaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"MEB, uzaktan öğretimi eline yüzüne bulaştırdı. 1.5 milyon öğrencinin  interneti yok. Öğretmen ve öğrenciler sisteme giremiyor. Üstelik, öğretmenlere verilen 6 GB'lık kota ise "canlı" dersleri kapsamıyor. Çok sayıda öğretmen yarın ne yapacağını bilmiyor? Ziya Selçuk biliyor mu?"


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