'1.5 milyon öğrencinin interneti yok, öğretmenler sisteme giremiyor'

13 Eylül 2020 Pazar, 11:44

CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'uzaktan eğitim' için hazırladığı ve canlı eğitim yayınlarının yapıldığı Eba'nın internet sitesindeki ekran görüntüsünü paylaşarak MEB'e tepki gösterdi.

Yarkadaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"MEB, uzaktan öğretimi eline yüzüne bulaştırdı. 1.5 milyon öğrencinin interneti yok. Öğretmen ve öğrenciler sisteme giremiyor. Üstelik, öğretmenlere verilen 6 GB'lık kota ise "canlı" dersleri kapsamıyor. Çok sayıda öğretmen yarın ne yapacağını bilmiyor? Ziya Selçuk biliyor mu?"