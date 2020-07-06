15 Temmuz gazisine soruşturma açıldı

06 Temmuz 2020 Pazartesi, 16:30

15 Temmuz gazileri ile şehit yakınları, "15 Temmuz Dayanışma Kampanyası" kapsamında toplanan ve yaklaşık üç buçuk yıldır ödenmeyen yardım paralarıyla ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde geçtiğimiz ay eylem yapmıştı. Daha sonra AKP Genel Merkezi önünde de eylem düzenleyen gaziler, burada polis tarafından darp edilmişti.

Eylemlerin ardından 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan Özcan Özsoy’un ağabeyi ve 15 Temmuz gazisi Tekin Özsoy, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndaki görevinden de ihraç edilmişti. Özsoy’un ihracının ardından bir gazi hakkında daha soruşturma açıldığı ortaya çıktı.

"YAPILAN ZULME MÜSAADE ETMEYİZ"

Ayaş Açık Ceza İnfaz Koruma Müdürlüğü bünyesinde şoför olarak çalışan Ufuk Yeğin hakkında Fox Tv Ana Haber’e izinsiz demeç verdiği gerekçesiyle kurumu tarafından idari soruşturma açıldı. Soruşturma açılmasına karşı Yeğin’i telefonla arayan ve her zaman 15 Temmuz gazilerinin arkasında olduğunu belirten CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, "Şehit yakınları ile gazilerimizin yanındayız, onları yalnız bırakmayız. Yapılan zulme müsaade etmeyiz. Sizler bu ülke için canınızı siper ettiniz, sizler için toplanan bağışların hesabını sormak sonuna kadar hakkınız" dedi.

Yeğin de hukuksuz bir davranışta bulunmadıklarını aktararak, "Eylemimiz 9 Haziran’daydı. Ben zaten 8 ile 22 Haziran arasında yıllık izinliydim. Ayrıca basına verdiğim demeç görevimle alakalı değil, hakkımızı arıyoruz" dedi.

"GÖZDAĞI DURUŞUMU DEĞİŞTİRMEZ"

Sosyal medya hesabından hakkında açılan soruşturma ile ilgili paylaşım yapan Yeğin, şu ifadeleri kullandı:

"Bu gözdağı duruşumu değiştiremez. 15 Temmuz gazileri 3713 kapsamina alınana dek, her 15 T gazisine 6. Derece aylık bağlanana kadar susmayacağım. 657 DMK basına demeç verme 15. Mad "görevi ile ilgili açıklama yasak" diyor. Bu soruşturma dayanaksız. Haklarımız verilene dek mücadeleye devam."