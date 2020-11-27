15 Temmuz’dan sonra yurda dönmeyen 617 personel kamu görevinden çıkarıldı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesini yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 15 Temmuz 2016’dan sonra yurtdışından dönmeyen 617 kamu görevlisinin, görevlerine son verildiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
27 Kasım 2020 Cuma, 10:37
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yazılı soru önergesinde, “2017 yılında kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olduğu halde yurtdışına çıkıp dönüş süresi içerisinde dönmeyenlerin sayısı kaçtır? Bu kamu görevlileri hakkında işlem yapılmış mıdır? “ şeklinde sorular yöneltti. 

Ömer Fethi Gürer’in önergesini yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 15 Temmuz 2016 tarihinden sonra 617 personelin kamu görevinden çıkarıldığını açıkladı. 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, kamu görevine son verilen personelin 507’sinin diplomatik kariyer memuru olduğunu bildirdi.

Oktay, talimat hilafına yurtdışı görevinden geri dönmeyen memurlar hakkındaki mevzuat uyarınca işlem yapıldığını da ifade etti. 



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