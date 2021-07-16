15 Temmuz’u anlatan ‘Şafak Vakti’ vizyona girdi
15 Temmuz darbe girişimini anlatan “Şafak Vakti” filmi Türkiye genelinde 390 salonda vizyona girdi.
İletişim Başkanlığı’nın desteği ile çekilen filmde, FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi anlatılıyor. Film, Çengelköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yaşananlara odaklanıyor.
Yönetmenliğini Volkan Kocatürk’ün üstlendiği filmin başrollerini Erkan Petekkaya, Baran Bölükbaşı, Tugay Mercan, Serkan Ercan ve Nazan Diper üstleniyor. Oyuncular arasında Aslıhan Karalar, Doğa Özüm, Ferhat Yılmaz, Deniz Bolışık ve Hatice Sibel Aytan bulunuyor.
Hazırlıkları Kasım 2020’de başlayan film için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Çengelköy, 12 biner metrekarelik kapalı alana inşa edildi. Film için toplam 24 bin metrekare kapalı alan dekor hazırlandı. 8 hafta süren çekimler boyunca, 150 kişilik ekip ve 7 bin 500 yardımcı oyuncu görev alırken, 1250 aksesuvar araç, tank ve askeri kamyon kullanıldı. Öte yandan, dün akşam “Şafak Vakti” filminin galası yenilenen Atlas Sineması’nda yapıldı.
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