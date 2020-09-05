15 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddia edilen şüpheli, serbest bırakıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, restoranda çalışan 15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel organının fotoğrafını gönderdiği ve cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Ali E. polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan Ali E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA
05 Eylül 2020 Cumartesi, 18:10
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Ereğli'de restoran işleten Ali E., yaz tatilinde iş yerinde çalışan 15 yaşındaki C.A.'ya iddiaya göre cinsel istismarda bulundu. Ali E. daha sonra cep telefonu kamerasıyla cinsel organının fotoğrafını çekerek C.A.'ya gönderdi. C.A.'nın durumu ailesine anlatmasının ardından, genç kızın annesi ve babası polise giderek, Ali E.'den şikâyetçi oldu.

Polis ekiplerince yakalanaıp, gözaltına alınan Ali E. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemede suçlamaları kabul etmeyen Ali E., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. C.A.’nın, Ali E. tarafından kendisine gönderildiğini iddia ettiği fotoğrafı telefonundan sildiğini söylediği öğrenildi.


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