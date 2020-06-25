1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz cinayetiyle ilgili 6 şüpheli adliyede
Samsun’un Vezirköprü ilçesinde 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz’ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ecrin’in ölümüyle ilgili soruşturmada 'kasten öldürme' suçundan üvey babaanne H.K ve üvey amca Ö.K., 'fuhşa teşvik' suçundan H.S., H.Ö., M.Y., 'kasten öldürme ve fuhşa teşvik' suçlarından üvey baba D.K. olmak üzere toplam 6 şüpheli 2 gün önce jandarma tarafından gözaltına alınmıştı.
Şüpheliler Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığında sorgularının tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından savcılığa ifade vermek üzere Vezirköprü Adalet Sarayına getirildiler. İfadenin ardından zanlılar nöbetçi hakimliğe sevk edilecek.
Video Haberler
- Bodrum'da yangın paniği! Yerleşim yerine doğru ilerliyor
- Acı dolu an! Ölen ailesinin haberini böyle verdi
- İstanbul’da korku dolu anlar! Satırla dehşet saçtı
- Acılı anne isyan etti: Bunlar tavuk hakimi!
- İmamoğlu paylaştı... Koyverdin gittun bizi...
- Mavi balina balıkçıları korkuttu! İşte o anlar
- Sinan Oğan canlı yayında sordu, AKP'li Tosun dondu kaldı
- Oğan, kendisine ambargo uygulayan kanalı açıkladı!
- Motosikletli magandalar dans edip birbirine tekme attı
- Çorlu Tren Katliamı davası başladı