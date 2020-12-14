15 yaşındaki milli tenisçi Önder Balcı, üç yıldır kendi klasmanında birinci

14 Aralık 2020 Pazartesi, 12:51

Antalya Tenis İhtisas Klübü (ATİK) yönetiminin açık desteği ile spor yaşamını sürdürmeye çalışan Önder Balcı, 7 yaşındayken dönemin Türkiye klasman birincisi Marsel İlhan ile tanıştı ve ilk uluslararası turnuvasında ikincilik kupasını kaldırdı.

15 yaşındaki Balcı, bugüne kadar 50’ye yakın birincilik ve ikincilik madalyası ile 35 adet birincilik ve ikincilik kupası kazandı. Tennis Auropa'nın düzenlediği ve Antalya'da gerçekleşen turnuvalarda Rus partneri ile birincilik kupası, Avusturyalı partneri ile de ikincilik kupasının sahibi oldu.

14 YAŞINDA MİLLİ SPORCU SEÇİLDİ

Türkiye Tenis Federasyonu’nun (TTF) düzenlediği 12 yaş Türkiye Şampiyonası’nda ikinci olan Balcı, 14 yaş milli takım seçmelerinde elde ettiği başarı ile milli sporcu seçildi.

Milli Forma ile Hollanda ve KKTC'de Türkiye'yi temsil eden milli sporcu, KKTC'deki Dr. Fazıl Küçük Uluslararası Spor Oyunları’nda sergilediği başarı ile tenis milli takımını şampiyonluğa taşıdı.

31 MAÇIN 28'İNİ KAZANDI

Önder Balcı, bu yıl salgın nedeniyle sınırlı sayıda yapılan tenis turnuvalarında da başarı elde etti. Katıldığı 8 turnuvada 31 maç yapan Balcı, bunlardan 28'ini kazandı.

Tenis sporundaki başarılarının yanında eğitimini de başarılı bir öğrenci olarak sürdüren Balcı, ilk ve ortaokulu birincilikle bitirerek, iftihar ve takdirnameler aldı.

'MİLLİ SPORCULARA DESTEK GEREK'

Önder Balcı’nın babası Kemal Balcı, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, oğlunun tenis yaşamının giderek daha fazla harcamayı zorunlu kıldığını belirterek, başarılı milli sporculara destek verilmesi gerektiğini ifade etti.

Kemal Balcı yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Önder'in tenis yaşamı giderek daha fazla maddi harcamayı zorunlu kılıyor. Uluslararası başarı için hiç olmazsa ayda bir kez ITF junior veya İTF future turnuvalarına katılmak gerekiyor. Ancak henüz bir sponsor bularak bu turnuvalara yurt dışında katılma fırsatı bulamadık. Tek bir tenis raketinin en az 1500 lira olduğu, tenis tellerinin çok ciddi harcamaya yol açtığı, toprak kort ve sert kort tenis ayakkabılarının biner liradan satıldığı ve en çok 4 ay dayandığı düşünülürse, tenisin bir zengin sporu olduğu rahatlıkla söylenebilir. Başarılı ve yetenekli halk çocuklarının teniste kalması her geçen gün zorlaşıyor.”