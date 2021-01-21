150 çeşit bakteri bulunuyor, yıkamakla hastalık riski azalıyor

21 Ocak 2021 Perşembe, 06:00

Bulaşıcı hastalıkların yayılımını engellemede en etkili, en temel ve en basit yol el hijyeni. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Süda Tekin, ellerimizde 150 çeşit bakteri bulunduğunu anımsatarak “Dokunulan her yüzeyden, her nesneden ellere bakteriler, virüsler, mantarlar bulaşabilir ve eller yıkanana kadar bunlar saatlerce canlı kalabilir. Yapılan gözlemsel çalışmalarda, saatte yaklaşık 25 kez eller ağza, burna, göze götürüldüğünde, hastalıkların geçişinde ellerin çok önemli bir araç olduğu görülmüştür. Bu nedenle, sadece el yıkama ile ishal olguları yüzde 50, solunum yolu enfeksiyonu yüzde 25 oranında azalmaktadır. Bu nedenle el hijyeni çok önemli” dedi.

YÜZDE 25 AZALTIYOR

Doç. Tekin, el yıkamanın önemine dikkat çekti. El yıkamanın önemini ilk olarak Semmelweiss’ın, 1800’lü yılların ortalarında yürüttüğü çalışmalarla kanıtladığını anımsatan Tekin, “Daha sonraki yıllarda, uygun yapılan el hijyeniyle kusma ve ishalle seyreden ve besinlerle bulaşan hastalıklar ile solunum yolu ve deri (cilt) yoluyla bulaşan hastalıklar başta olmak üzere, enfeksiyon hastalıklarının büyük kısmının önlendiği görülmüştür” diye konuştu. Ellerimizde 150 çeşit bakteri bulunduğunu kaydeden Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. Tekin, özetle şunları kaydetti: “Covid-19’un etkeni olan SARS CoV2, esas olarak damlacık yoluyla, yani hasta bireylerin öksürmeleri, aksırmaları, konuşmalarıyla ortama saçılan damlacıkların solunması ile bulaşır. Hastaların solunum parçacıklarıyla kirlenmiş yüzeylere dokunulduktan sonra, ellerin yıkanmadan yüz, göz, burun veya ağza götürülmesiyle de virüs alınabilir. Kirli ellerle göz, burun veya ağıza temas etmek risklidir. Dolayısıyla, el hijyeni uygulanması, uygun maske ve mesafeli iletişim, Covid-19 enfeksiyonunun yayılımında önemlidir.”

AŞILAMA ÖNEMLİ

Bulaşıcı hastalıkların yayılımında etkili ve güvenli diğer yöntemin ise aşılama olduğunu söyleyen Tekin, “Bu dönemde sağlık çalışanları, 65 yaşından büyük kişiler, kalp veya şeker hastalığı gibi kronik hastalığı olanlardan başlamak üzere, ulaşılabilir olan Covid-19 aşısının yapılması uygundur. Dengeli beslenme, düzenli uyku ve hareketli yaşam hastalıkların kontrolünde önemli diğer durumlardır. Ayrıca pandemi döneminde önemi ortaya çıkan el hijyeni günlük hayatımızın vazgeçilmezi olmalıdır” diye konuştu.