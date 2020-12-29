16. Kadın Kadına Öykü Yarışması için başvurular başladı

29 Aralık 2020 Salı, 09:15

Kaos GL'nin bu senenin temasını "Ev" olarak belirlediği 16. Kadın Kadına Öykü Yarışması’na başvurular başladı. Öykü yarışmasının Öykü Değerlendirme Jürisi'nde Aslı Solakoğlu, Aylime Aslı Demir, Belma Fırat, Burcu Ersoy, Burcu Baba, Ebru Nihan Celkan, Karin Karakaşlı, Pelin Buzluk, Süreyya Karacabey yer alacak.

Jüri Üyesi Belma Fırat’ın kaleme aldığı yarışma duyurusu şöyle:

"Dünya ölçeğinde yaşadığımız salgın bizi evlerimize kapattı. Bu kapanmayla birlikte, bir mekân ve aynı zamanda bir kavram olarak evle ve onun hem güven hem de sıkışmışlık duygusu yaşatan ikircikli anlamıyla yüzleşme sürecine girdik. Kimilerimiz için kaçılacak bir yerdi ev; olduğumuz halimizle kabul görmediğimiz ve hatta şiddete maruz kaldığımız o tekinsiz dört duvar arasına mecburi bir dönüşün ifadesi, yuvanın tersine, belki aidiyetsizlik hissettiren, basık bir mekân. Karantina ve sokağa çıkma yasaklarıyla birlikte bir hapishaneye dönüşen evlerimizde mahsur kalışımız, en çok talep ettiğimiz, sokakların özgürleştiriciliğinden mahrum etti bizi. Eylemlerimizi, itirazımızı sekteye uğrattı. Sağlık ve özgürlük arasındaki çatışma, sokakla zoraki küsme halini getirdi. Hayallerimiz daraldı. Arafta kaldık. Balkonun kıymetini anladık. Evimiz, bildiğimiz uzakları ve oralardaki insanları gönlümüzce görememek, boşluğa düşmemize, anlam kaybına neden oldu. Kamusal alanın eksilmesini sanal mecralarda telafi etmeyi, mücadele ve dayanışma ağlarımızı güçlendirmeyi denedik. Evlerimiz aynı zamanda eğitim kurumlarına, iş yerlerine dönüştü. Evden çalışmak kimilerimiz için kolaylaştırıcı, kimimiz için zorlayıcı oldu.

"Öte yandan, yaşadığımız tüm bu zorluklara rağmen bir yerlerden umut yeşertmenin yollarını aradık ve zaman zaman bulduk da. Kimimiz yeni biraradalıklar, seçilmiş "aileler"le bir hayat kurdu; kimimiz evi dönüştürmenin, sıradan ayrıntılarda olağanüstü bir taraf keşfetmenin yollarını buldu. Virüsten korunmak için evlere sığınışımızın, hayatta kalmaya yönelik bir eylem olmanın ötesinde, kendimizle yüzleşme ve kendimizi yeniden inşa etme olanağı sağlayan iyicil yanlarını deneyimledik. Kendi içimize çekildik. Gündelik yaşamın kargaşa ve akışı içinde lüzumsuz diyaloglarla boğulup silikleşen, uzun zamandır dinlemeyi ertelediğimiz iç sesimize kulak verdik. Kendimizle konuşmayı hatırladık, evi üretken bir çekilmenin mekânına, güçlenerek çıkmak için ihtiyaç duyduğumuz bir mola, kesintiye uğratma yerine dönüştürdük. Biraz durduk, bekledik. Akışa kısa devre yaptırıp, sürekliliği kesintiye uğratarak, eve çekilmeyi bir derinleşme; içimizdeki gölgeleri açığa çıkarma, iç sesimizi anlamlandırma, kendimize kim olduğumuzu sorma imkânı olarak görmeyi öğrendik. Ev ile kurduğumuz ilişkimizde; ev, kendini evde hissetme, ev ve beden ilişkisi üzerine düşündük. Yaşamımızın filizlendiği ilk evimizden, annemizin bedeninden ayrılıp; varlığımızı idrak edişimizle birlikte ev hissini temelden ve sürekli hissettiğimiz bedenimizle ne kadar barıştık? Heteronormatif sistemin bedenimize dayattığı normlar karşısında kendimizi evde hissedebiliyor muyuz? Ve elbette varlıklarını ev/yuva bildiğimiz, bize ev, evde olma hissi veren sevdiklerimiz… Aşk…

Kaos GL jüri ekibi olarak 2021 Kadın Kadına Öykü yarışmasının teması “Ev” olsun dedik. Zamanımızın ruhuna uygun olarak, çok çeşitli açılımlarıyla ev üzerinde düşünmek, yazmak ve paylaşmanın iyicil etkisine inanıyoruz. Hayat eve sığdı mı? Ne kadar sığdı? Sığdırdıklarımız, sığdıramadıklarımız… Kendiliğimiz, yalnızlığımız, dostlarımız, aşklarımız… Değerlerimiz, sorgulamalarımız, ihtiyaçlarımız, yoksunluklarımız, dayanışma… Yazılır da yazılır…"

16. Kadın Kadına Öykü Yarışması’nın başvuruları 4 Nisan 2021 'de sona erecek.

16. Kadın Kadına Öykü Yarışması Ödülleri:

Birinci olan öykünün sahibi 900 TL

İkinci olan öykünün sahibi 750 TL

Üçüncü olan öykünün sahibi 600 TL kazanacak.

Jüri Özel Ödülü kazanan öykü sahiplerine, 1 yıllık Kaos GL dergisi aboneliği verilecek.