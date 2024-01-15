16 Ocak BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 15.01.2024 - 23:55

Güncelleme: 15.01.2024 - 23:55

BOLU ilinde 16 Ocak Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

BOLU GEREDE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEREDE ilçesinde 16 Ocak Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKBAŞ, ÇUKURCA, DEMIRCI, HASANLAR, KALAÇ, KURTLAR, MANDIRA, MERKEZ, SEYFE, YAMAN mahallelerinde AKBAS KÖY YOLU, AKBAŞ KÖYÜ YOLU, ÇALAMAN KÖY YOLU, ÇALAMAN KÖYÜ YOLU, ÇUKURCA KÖY YOLU, ÇUKURCA KÖYÜ YOLU, ÇUKURCA MANDIRA YOLU, DEMIRCI MAHALLESI YOLU, HASANLAR KÖYÜ YOLU, KALAÇ KÖYÜ YOLU, KURTLAR, KURTLAR MAHALLESI YOLU, KÜLEF KÖYÜ SEYFE MAH, KÜLEF KÖYÜ YOLU, MUKAMLAR KÖY YOLU, MUKAMLAR KÖYÜ YOLU, SEYFE MAHALLESI YOLU, YAMAN MAHALLESI YOLU, ZEYNELLER KÖYÜ YOLU MEVKİ, ZEYNETLER KÖYÜ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 16 Ocak Salı 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIKLAR, BORAZANLAR, DÜVENLIK, DÜVENLİK, ECIRLER, ECİRLER, ERCEK, GÖKPINAR, GÜDÜKLER, KOLKÖY YAYLASI, MERKEZ, RIFATLAR, SARAYCIK, SINIR, SİNİR, SUSUZKINIK, SUSUZKINIKOSB, YENİCEPINAR, YENİGEÇİTVEREN, YUKARI mahallelerinde ALPEREN SK., ARIKLAR MAHALLE YOLU, ÇAYGÖKPINAR DÜVENLİK MAH, ÇAYGÖKPINAR KÖY YOLU, ÇAYGÖKPINAR KÖYÜ YOLU, ÇAYGÖKPINAR TAŞIRMA TESİSİ, ÇORAK YENİCEPINAR, D.100 KARAYOLU, DÜVENLIK MAHALLE YOLU, ECIRLER MAHALLE YOLU, ECİRLER MAH, ERCEK MAHALLE YOLU, GÖKPINAR KÖY SİNİR MAH, GÖKPINAR KÖY YOLU, GÖKPINAR KÖYÜ MERKEZ MAH, GÖKPINAR KÖYÜ YOLU, GÜDÜKLER MAHALLE YOLU, HARMAN YERI, HARMAN YERİ, HARMAN YERİ SK., KARTALKAYA YOLU, KINDIRA KÖY ERCEK MAHALLE YOLU, KINDIRA KÖY YOLU, KINDIRA KÖYÜ, KINDIRA YOLU, KOLKÖY YAYLA YOLU, SARAYCIK, SARAYCIK YUKARI MAH, SARAYCIK YUKARI MAHALLE YOLU, SINIR MAHALLE YOLU, SUSUZKINIK KÖY SOKAGI, SUSUZKINIK KÖYÜ YOLU, YENICEPINAR YAYLA YOLU, YENİCEPINAR KÖYÜ KAVAK PINARI, YENİGEÇİTVEREN MERKEZ KÖY SOKAĞI, YURTYERİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MUDURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MUDURNU ilçesinde 16 Ocak Salı 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HIZIRFAKI, MUSALLA, YILDIRIM BAYAZID mahallelerinde AKCALARKAŞI SK., BAHÇELER SK., BOLU CD., BÜYÜKKAPI SK., ÇAYKENARI SK., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, ELEKTRİK SK., HACETTEPE DİBİ SK., KIRLANGIÇ SK., KOLAKLAR SK., RAHMETLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 16 Ocak Salı 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AŞAĞI, ORTA, YUKARI mahallelerinde ABANT YOLU CD., ALPAGUT YOLU, ANAYOL CD., ÇEPNİ KÖYÜ YOLU, MUDURNU YOLU, YUKARI MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 16 Ocak Salı 14:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BÜYÜKCAMİ, SEYRANCIK mahallelerinde A.SELAHATTİN BAYSAL CD., AHMET HAMAMCIOĞLU SK., ERDEMLER SK., ERKAY SK., GONCA SK., HAMAM SK., HAVLU SK., KATİPLER SK., KAYACIK SK., KÖPRÜBAŞI SK., KURAN KURSU SK., KURTLAR SK., KUZEY SK., KUZYAKA SK., NİSAN 17. SK., SİVRİCEALTI SK., SÜMBÜL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 16 Ocak Salı 14:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 100. YIL, KURTLAR mahallelerinde GÖYNÜK YOLU, KURTLAR KÖYÜ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU YENİÇAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YENİÇAĞA ilçesinde 16 Ocak Salı 13:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAMLIK, N KENDISI mahallelerinde ANKARA ZONGULDAK YOLU, ÇAMLIK, ÇAMLIK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YENİÇAĞA ilçesinde 16 Ocak Salı 09:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AŞAĞI mahallelerinde ANKARA BOLU YOLU, DOĞANCI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.