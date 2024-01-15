16 Ocak BOLU MERKEZ elektrik kesintisi: MERKEZ ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 15.01.2024 - 23:55

Güncelleme: 15.01.2024 - 23:55

BOLU MERKEZ ilçesinde 16 Ocak Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MERKEZ ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MERKEZ mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MERKEZ ilçesinde 16 Ocak Salı 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIKLAR, BORAZANLAR, DÜVENLIK, DÜVENLİK, ECIRLER, ECİRLER, ERCEK, GÖKPINAR, GÜDÜKLER, KOLKÖY YAYLASI, MERKEZ, RIFATLAR, SARAYCIK, SINIR, SİNİR, SUSUZKINIK, SUSUZKINIKOSB, YENİCEPINAR, YENİGEÇİTVEREN, YUKARI mahallelerinde ALPEREN SK., ARIKLAR MAHALLE YOLU, ÇAYGÖKPINAR DÜVENLİK MAH, ÇAYGÖKPINAR KÖY YOLU, ÇAYGÖKPINAR KÖYÜ YOLU, ÇAYGÖKPINAR TAŞIRMA TESİSİ, ÇORAK YENİCEPINAR, D.100 KARAYOLU, DÜVENLIK MAHALLE YOLU, ECIRLER MAHALLE YOLU, ECİRLER MAH, ERCEK MAHALLE YOLU, GÖKPINAR KÖY SİNİR MAH, GÖKPINAR KÖY YOLU, GÖKPINAR KÖYÜ MERKEZ MAH, GÖKPINAR KÖYÜ YOLU, GÜDÜKLER MAHALLE YOLU, HARMAN YERI, HARMAN YERİ, HARMAN YERİ SK., KARTALKAYA YOLU, KINDIRA KÖY ERCEK MAHALLE YOLU, KINDIRA KÖY YOLU, KINDIRA KÖYÜ, KINDIRA YOLU, KOLKÖY YAYLA YOLU, SARAYCIK, SARAYCIK YUKARI MAH, SARAYCIK YUKARI MAHALLE YOLU, SINIR MAHALLE YOLU, SUSUZKINIK KÖY SOKAGI, SUSUZKINIK KÖYÜ YOLU, YENICEPINAR YAYLA YOLU, YENİCEPINAR KÖYÜ KAVAK PINARI, YENİGEÇİTVEREN MERKEZ KÖY SOKAĞI, YURTYERİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.