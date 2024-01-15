16 Ocak DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 15.01.2024 - 23:55

Güncelleme: 15.01.2024 - 23:55

DÜZCE ilinde 16 Ocak Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 16 Ocak Salı 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE mahallelerinde 877. SK., 913., 913. SK., 932., 932. SK., 951. SK., ARSLAN SK., ÇETİN SK., HUZUR SK., ÖZGÜR SK., ÖZTÜRK SK., SEHIT RAMAZAN GEL, SEZGIN, SEZGİN SK., ŞEHİT RAMAZAN GEL CD., ŞEREFİYE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 16 Ocak Salı 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAKIRLAR, ÇİFTLİK, DEMETEVLER mahallelerinde 3716., 3716. CD., 3736., 3740., 3742. SK., 3744., 3745. SK., 3786. SK., 4094. SK., 4101., ÇAKIRLAR YOLU, ÇELIKLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 16 Ocak Salı 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇIMEN, ÇİMEN, MERKEZ, OZANLAR, TAŞKÖPRÜ, TINAZ, YENİ TAŞKÖPRÜ mahallelerinde 18144., 18160., 18170., 18200., 18505. SK., E-5 KENARI KÖY SOKAĞI, HÜRRİYET CD., KILIÇLAR ÇK., MERA ÇK., MERA SK., MERKEZ KÖY SOKAĞI, ŞEHZADE SK., VATAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 16 Ocak Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEGIRMEN, DEĞİRMEN, DEPO, KALYONCU mahallelerinde AYDINPINAR KÖYÜ YOLU, DEGIRMEN, DEPO, GÖLORMANI KÖYÜ YOLU, PARK İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 16 Ocak Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AFANOGLU, YENİ AYNALI mahallelerinde AFANOGLU, AYNALI KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 16 Ocak Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYNALI, N KENDISI mahallelerinde AYNALI, AYNALI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 16 Ocak Salı 15:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAHÇELIEVLER, DERE, FABRIKA, KARDELEN, TATIL mahallelerinde BAHÇELIEVLER, DERDİN KÖYÜ YOLU, DERE, FABRIKA, KARDELEN, TATIL KÖYÜ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 16 Ocak Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI, YAYLA mahallelerinde KABALAK KÖYÜ İÇ YOLU, YAYLA, YAYLA KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 16 Ocak Salı 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACI YUSUFLAR mahallelerinde HAYALIM, HAYALİM SK., SASMAZ, SUSAM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 16 Ocak Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACI YUSUFLAR mahallelerinde SİTE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 16 Ocak Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACI YUSUFLAR mahallelerinde BARLAS SK., BERKIN, BERKİN SK., ESEN, FENER SK., HÜSNÜ GONCA, HÜSNÜ GONCA CD., KALE YOLU, KOCATEPE, KOCATEPE SK., OĞUZ SK., YAKAMOZ, YAKAMOZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 16 Ocak Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET, HACI YUSUFLAR, YUKARI mahallelerinde AKAY, BAKİ ÇELEBİ SK., CAMİİ 1 SK., DEMET SK., ERTUNA SK., HACI OSMANLAR SK., HÜRRIYET, İLLA CD., İMRAHOR SK., KAPAÇLAR SK., MESCİT SK., NARİN SK., PINAR YANI SK., SADIK REIS, YAKALI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 16 Ocak Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HASANÇAVUŞ, KALKIN, KEÇİKAYA, KÖYIÇI, KÖYÜN KENDİSİ, MÜCAVIR, MÜCAVİR, N KENDISI, PAŞALAR mahallelerinde KÖY SOKAĞI, AKÇAŞEHİR DÜZCELİLER SİTESİ, BOLU GÜNEŞ SİTESİ, HASANÇAVUŞ KÖYÜ YOLU, HUZUR TATİL KÖYÜ, KALKIN, KARASU ŞİLE YOLU, KÖY IÇI, KÖYIÇI, PASALAR, PAŞALAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÜMÜŞOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÜMÜŞOVA ilçesinde 16 Ocak Salı 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PAZARCIK mahallelerinde PAZARCIK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÜMÜŞOVA ilçesinde 16 Ocak Salı 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI mahallelerinde PAZARCIK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÜMÜŞOVA ilçesinde 16 Ocak Salı 13:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇEVRIK, ÇEVRİK, FATIH, FATİH mahallelerinde 102, 102. SK., 123, 123. SK., 125. SK., 143. SK., 146. SK., 17 AGUSTOS, 17 AĞUSTOS CD., 172. SK., 187, CİHANGİR SK., İSTİKLAL, SEHIT SEHABETTIN ARSLAN, ŞEHİT ŞEHABETTİN ARSLAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE CUMAYERİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

CUMAYERİ ilçesinde 16 Ocak Salı 09:30-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MEHMET AKIF, MEHMET AKİF, YAKA mahallelerinde 230., 303., 311. SK., 315. SK., 316., 357. SK., ADNAN MENDERES CD., CAMİİ SK., COŞAR SK., CUMAYERİ YOLU, ÇELİK SK., ÇİÇEK SK., ELMACI SK., EMNİYET SK., FEVZİ ÇAKMAK CD., GÜMÜS, GÜMÜŞ SK., KELEŞ SK., LALE SK., PAK SK., ŞEHİT NUSRET AKAR CD., ŞEHİT TURGUT DUMAN CD., TÜREDİ SK., YEŞİL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

CUMAYERİ ilçesinde 16 Ocak Salı 11:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇEVRIK, ÇEVRİK mahallelerinde 124. SK., 127., 130. SK., 134. SK., 149. SK., 150. SK., 151. SK., 172., ERTUĞRUL SK., KORU, KORU SK., MEVLANA, MEVLANA CD., ORMAN SK., ÖZSOY, ÖZSOY SK., SEÇKİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

CUMAYERİ ilçesinde 16 Ocak Salı 15:00-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAKA, YENİ mahallelerinde 199. SK., 200. SK., 204. SK., 211. SK., 212. SK., 217. SK., 332. SK., 341. SK., 342. SK., 343. SK., 345., 349. SK., 353. SK., 356. SK., AK SK., ÇOLAK SK., SARAY SK., SEHIT MESUT KIROGLU, ŞEHİT MESUT KIROĞLU CD., TUNA, TUNA SK., YUNUS EMRE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

CUMAYERİ ilçesinde 16 Ocak Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORTA mahallelerinde 1. SK., 19., 20., 21., 21. SK., 4. SK., 67. SK., ATATÜRK BULVAR, EROL SK., KILIÇ, METİN SK., MUALLİM SK., ONUR SK., ÖZKAN SK., ÖZTÜRK, PİRDAL SK., ŞEHİR MEYDAN, TRABZON SK., YAVUZ SK., YAYLA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.