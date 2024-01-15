16 Ocak DÜZCE MERKEZ elektrik kesintisi: MERKEZ ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 15.01.2024 - 23:55

Güncelleme: 15.01.2024 - 23:55

DÜZCE MERKEZ ilçesinde 16 Ocak Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MERKEZ ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MERKEZ mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MERKEZ ilçesinde 16 Ocak Salı 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE mahallelerinde 877. SK., 913., 913. SK., 932., 932. SK., 951. SK., ARSLAN SK., ÇETİN SK., HUZUR SK., ÖZGÜR SK., ÖZTÜRK SK., SEHIT RAMAZAN GEL, SEZGIN, SEZGİN SK., ŞEHİT RAMAZAN GEL CD., ŞEREFİYE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 16 Ocak Salı 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAKIRLAR, ÇİFTLİK, DEMETEVLER mahallelerinde 3716., 3716. CD., 3736., 3740., 3742. SK., 3744., 3745. SK., 3786. SK., 4094. SK., 4101., ÇAKIRLAR YOLU, ÇELIKLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 16 Ocak Salı 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇIMEN, ÇİMEN, MERKEZ, OZANLAR, TAŞKÖPRÜ, TINAZ, YENİ TAŞKÖPRÜ mahallelerinde 18144., 18160., 18170., 18200., 18505. SK., E-5 KENARI KÖY SOKAĞI, HÜRRİYET CD., KILIÇLAR ÇK., MERA ÇK., MERA SK., MERKEZ KÖY SOKAĞI, ŞEHZADE SK., VATAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 16 Ocak Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEGIRMEN, DEĞİRMEN, DEPO, KALYONCU mahallelerinde AYDINPINAR KÖYÜ YOLU, DEGIRMEN, DEPO, GÖLORMANI KÖYÜ YOLU, PARK İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 16 Ocak Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AFANOGLU, YENİ AYNALI mahallelerinde AFANOGLU, AYNALI KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 16 Ocak Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYNALI, N KENDISI mahallelerinde AYNALI, AYNALI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 16 Ocak Salı 15:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAHÇELIEVLER, DERE, FABRIKA, KARDELEN, TATIL mahallelerinde BAHÇELIEVLER, DERDİN KÖYÜ YOLU, DERE, FABRIKA, KARDELEN, TATIL KÖYÜ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 16 Ocak Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI, YAYLA mahallelerinde KABALAK KÖYÜ İÇ YOLU, YAYLA, YAYLA KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.