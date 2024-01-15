16 Ocak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ elektrik kesintisi: BEYLİKDÜZÜ ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 15.01.2024 - 23:56

Güncelleme: 15.01.2024 - 23:56

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilçesinde 16 Ocak Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BEYLİKDÜZÜ ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte BEYLİKDÜZÜ mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah ANADOLU, AVRUPA, GÜMÜŞSUYU, KAZIM KARABEKİR, KIŞLA, ULUDAĞ, ÇELİK sk / CUMHURİYET mah ATATÜRK sk / DEREAĞZI mah ARAF, ASU, CANSU, DEMETİM, GİRNE, HASAN TAHSİN, LAMİA, SAHİLYOLU, VARAN, YARASA, ZAMAN, ÇAMÖZÜ sk / GÜRPINAR mah ADNAN MENDERES, AHMET HAŞİM, AKGÜN, AKÇE, ALPEREN, AMBER, AÇELYA, BAHÇEVAN, BELDİBİ, BUĞRA, CENGİZ TOPEL, DALYAN, DEDE KORKUT, DEMİRCİ, DENİZGÖREN, ELMADAĞ, ERCAN, ERHAN, ERTUĞRUL, EVREN, FERAH, FİLİZ, GALİP ESMER, GAYE, GÜLDEM, GÜLTEN, GÜLTEPE, GÜNDÜZ, HALİDE EDİP ADIVAR, HAS, HASAN TAHSİN, HEYBETLİ, HÜNKAR, HİCRAN, HİLAL, IŞIK, KALENDER, KARTOPU, KUM, KUMSAL, KUĞU, MOTİF, MİL, MİLLET, NAMIK KEMAL, NUR, PEKMEZ, PİLOT, PİRİ REİS, SAHİLYOLU, SAKİN, SEFA, SERA, SERAY, SEZGİ, SOLMAZ, SULTAN, TEVFİK FİKRET, TOLGA, TUTAM, ULUSAL, VATAN, YABAN, YAHYA KEMAL BEYATLI, YAYLA, YAŞAM, YÜCE, YÜCEL, ZERDALİ, ÇAYELİ, ÇAĞLA, ÇİZGİ, ÖMER SEYFETTİN, ÖMÜR, ÖZNUR, ÜLKÜ, ÜNLÜ, İLKER, İSTİKBAL, ŞAFAK, ŞENOL, ŞEREF, ŞÜKRAN sk / YAKUPLU mah MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ALKENT 2000 mah MEHMET YEŞİLGÜL sk / PINARTEPE mah ADALET 1, AKBOĞA, AKSU 1, AKYÜZ, ALPER 1, ATATÜRK, ATEŞ, AVCI, AVRUPA, AYDIN 5, AYKENT, BAHADIR, BAŞÖZ, BİRGÜL 2, DOĞU 1, DR. SADIK AHMET 1, EKOL, ESRA, ETKİN, EZGİ 2, GÖZTEPE, GÜMÜŞLER, GÜRKENT, HANIMELİ 1, HAS, HAYAL 1, KARAKOÇAN, KARAKUŞ, KATMAN, MARPUT, MAYIS, MEHMET AKİF ERSOY, MESNEVİ, METAL, NEFER, NİLAY 2, OGÜN, ORHANGAZİ, SAHİL YOLU, SANCAK, SÖĞÜT, TOPRAK 1, TURGUT ÖZAL 1, TUĞBA, UÇU bölgelerinde 16/01/2024 09:00:00 - 16/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.