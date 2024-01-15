16 Ocak İstanbul elektrik kesintisi: İstanbul ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 15.01.2024 - 23:56

Güncelleme: 15.01.2024 - 23:56

İstanbul ilinde 16 Ocak Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah ŞEHİT İSMET ÇAVUŞ sk bölgelerinde 16/01/2024 09:00:00 - 16/01/2024 17:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah DEMİRYOLU, SAADETLİ, SALİHİYE sk bölgelerinde 16/01/2024 09:00:00 - 16/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-SİNANPAŞA mah BEŞİKTAŞ sk / VİŞNEZADE mah DOLMABAHÇE sk bölgelerinde 16/01/2024 10:00:00 - 16/01/2024 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIAHMET mah İPLİKÇİ FIRINI sk / İSTİKLAL mah ALİ KABULİ, ARAPZADE DERGAHI, BÜYÜK YOKUŞU, CENDERE, DARBUKA, FESCİ YOKUŞU, HACI HÜSREV, HOCA, HİLAL ÇIKMAZI, KAN KARDEŞİ, MERTEK, SAHAF CAMİİ, SAHAF KUYUSU, YENİ İSHAK, YÜREK ÇIKMAZI, YİĞİDO ÇIKMAZI, ÖKSÜZ, İLHAM, İMAM HÜSREV, İPLİKÇİ FIRIN ÇIKMAZI, İPLİKÇİ FIRINI sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-YAYLA mah CAMİ sk bölgelerinde 16/01/2024 09:00:00 - 16/01/2024 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-SÜTLÜCE mah AKDAĞ, ATMACA, BADE, BEKÇİ, BILDIRCIN, ELİF EFENDİ, FUADİYE, FUADİYE ÇIKMAZI, GÜLDÜRMEZ, HALICIOĞLU OKMEYDANI, KISA BAYIR, LEYLEK, MURAT, SANDALCI KERİM MEZARLIK ARALIĞI, TALİP PAŞA, TALİP PAŞA ARKASI, TALİP PAŞA ARKASI ARALIĞI, TALİP PAŞA CAMİ, TAVCI, UZUN BAYIR, YENİ BAYIR, YENİ BAYIR ARALIĞI, YENİ ÇINAR, ZOR BAYIR, ÇELEBİ, ÖZGÜR, İMRAHOR, ŞEKER KUYUSU sk bölgelerinde 16/01/2024 10:00:00 - 16/01/2024 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-FATİH mah CANTÜRK, CEBECİ, CEBRAİL, CEBİR, CEMAL, CEMİYET, CENGAVER, CENNET, CEVİZ, KIRMIZI ÇEŞME, KIRMIZIGÜL, LALEGÜL, SARIÇİÇEK, VADİ sk bölgelerinde 16/01/2024 10:00:00 - 16/01/2024 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ATATÜRK mah GAZİ MUSTAFA KEMAL, KURDELE sk / FATİH mah CANTEKİN, CANTÜRK, CEBECİ, CEBİR, GAZİ, GAZİ MUSTAFA KEMAL, KIRMIZIGÜL, LALEGÜL, PAZAR, RUHSAR, SARIÇİÇEK, TEFEKKÜR, ÖZTUNA sk bölgelerinde 16/01/2024 10:00:00 - 16/01/2024 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah BEYLERBEYİ sk bölgelerinde 16/01/2024 00:01:00 - 16/01/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah BOSTAN ARALIĞI sk bölgelerinde 16/01/2024 00:01:00 - 16/01/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah 1.KAYNAK, BAKİ, SEVİNCAN, YAVUZ SELİM, ÇİĞDEM sk bölgelerinde 16/01/2024 00:05:00 - 16/01/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah 2.CAMİİ, 2.IŞIL, 3.DERE, ATATÜRK, BAYRAK, BESTE, CAMİİ ARKASI, KIVRILAN, NAMIK KEMAL, SANTRAL ÇIKMAZI, SAĞLAM, YÖRÜK sk bölgelerinde 16/01/2024 00:05:00 - 16/01/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MERKEZ mah BES. HAFIZ YUSUF EFENDİ, ORDU sk / SİLAHTARAĞA mah KEMAL REİS sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-PAZARİÇİ mah HALİÇ, HAZAN, ÇALIŞKAN, ŞEHİT TAMER VARDAR sk bölgelerinde 16/01/2024 09:30:00 - 16/01/2024 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MERKEZ mah 1.ÇEŞME, İDRİS KÖŞKÜ sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-PAZARİÇİ mah GÜLİZAR, SERİNCE, TOPRAK, ÇALIŞKAN sk bölgelerinde 16/01/2024 09:30:00 - 16/01/2024 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 1.DENİZ ÇIKMAZI, 1.DOLUNAY, 1.KARANFİL, 1.KARTAL, 1.ŞAHİN, 3.PARK, 4.LEYLAK, ATEŞ, DENİZ, ERHAN, GAZİOSMANPAŞA, GENCAY, KELKİT, MAHREK, MENEKŞE, MERDİVENLİ, PARK ÜSTÜ, SARMAŞIK, SEVİMLİ, TABYA, TAŞOCAĞI DİKYOL, YAKAMOZ ÇIKMAZI, YAVUZ, YÜKSEK, ŞAİR ŞİRZAT sk / KARADOLAP mah 1.IŞIK, GAZİOSMANPAŞA sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YILDIZTABYA mah BAHADIR, KARANFİL, TAŞOCAĞI DİKYOL sk bölgelerinde 16/01/2024 09:30:00 - 16/01/2024 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL FATİH ilce -KARAGÜMRÜK mah sk bölgelerinde 16/01/2024 00:01:00 - 16/01/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah 18 SEKBANLAR, AHMET SELAHATTİN, AĞA YOKUŞU, DEFTER EMİNİ, FEVZİYE, GENÇTÜRK, MİMARBAŞI, YEŞİLTULUMBA, ŞİRVANİZADE sk bölgelerinde 16/01/2024 09:00:00 - 16/01/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BALABANAĞA mah VİDİNLİ TEVFİKPAŞA sk / KEMALPAŞA mah AĞA YOKUŞU, FETHİBEY, FEVZİYE, GENÇTÜRK, MAHMUDİYE ÇEŞMESİ, VİDİNLİ TEVFİKPAŞA, ÇUKUR ÇEŞME, ŞEHZADEBAŞI sk bölgelerinde 16/01/2024 12:00:00 - 16/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1058., 1072., 1073/1., 1076., 1077., GENERAL ALDOĞAN sk / KARADENİZ mah 1155., 1157., 1158., 1162., 1167., 1167/1., 1167/2., 1168., CEBECİ, GENERAL ALDOĞAN, MEHMET AKİF sk bölgelerinde 16/01/2024 09:00:00 - 16/01/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 1.DENİZ ÇIKMAZI, 1.DOLUNAY, 1.KARANFİL, 1.KARTAL, 1.ŞAHİN, 3.PARK, 4.LEYLAK, ATEŞ, DENİZ, ERHAN, GAZİOSMANPAŞA, GENCAY, KELKİT, MAHREK, MENEKŞE, MERDİVENLİ, PARK ÜSTÜ, SARMAŞIK, SEVİMLİ, TABYA, TAŞOCAĞI DİKYOL, YAKAMOZ ÇIKMAZI, YAVUZ, YÜKSEK, ŞAİR ŞİRZAT sk / KARADOLAP mah 1.IŞIK, GAZİOSMANPAŞA sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YILDIZTABYA mah BAHADIR, KARANFİL, TAŞOCAĞI DİKYOL sk bölgelerinde 16/01/2024 09:30:00 - 16/01/2024 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1056. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2450., 2450/1., 2451., 2452., 2453., 2454., ATATÜRK, ESKİ EDİRNE ASFALTI, P, ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ sk / UĞUR MUMCU mah 2308., 2311., ESKİ EDİRNE ASFALTI, K, MUHSİN YAZICIOĞLU sk bölgelerinde 16/01/2024 10:00:00 - 16/01/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah BAHRİYELİ, DİŞBUDAK, KAPALI BAKKAL, KUTLUK, ORTA, SALİH AĞA, SU YOLCU ÇIKMAZI, TACİKLER, YENİ BOSTAN, İSPİRLİ ÇIKMAZI sk bölgelerinde 16/01/2024 09:00:00 - 16/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FULYA mah BELEN, DENİZHAN, EMİROĞLU, EMİRŞAH, GÖRÜNTÜ, HÜSEYİN CAHİT YALÇIN, MEHMETÇİK, ÖRMECİ sk bölgelerinde 16/01/2024 09:00:00 - 16/01/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-19 MAYIS mah KÜÇÜK BAHÇE, MİRALAY KAZIMBEY, YENİ İLHAN sk / MEŞRUTİYET mah ALBAY SADİ ALANTAR, EBE KIZI ÇIKMAZI, ELHAN, KEVSER, KÜÇÜK BAHÇE, MELEK, SUNA KIRAÇ, YENİ İLHAN, İNAN KIRAÇ sk bölgelerinde 16/01/2024 16:00:00 - 16/01/2024 21:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 29/2., 65/10., 65/11., 65/8., BEKİR SUBAŞI, MERV sk bölgelerinde 16/01/2024 09:00:00 - 16/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah DEMİRCİLER SİTESİ 1., G/4., G/7., ŞEHİT ERKAN ALYANAK sk bölgelerinde 16/01/2024 09:00:00 - 16/01/2024 17:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah G/4., G/6., G/7. sk bölgelerinde 16/01/2024 09:00:00 - 16/01/2024 17:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 56., BEKİR SUBAŞI sk / YEŞİLTEPE mah 55/4., 56., 56/1., 56/3., 56/6. sk bölgelerinde 16/01/2024 09:00:00 - 16/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-YEŞİLTEPE mah 263., 52/10., 52/7., 52/8. sk bölgelerinde 16/01/2024 09:00:00 - 16/01/2024 17:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FATİH mah RIZA KÜÇÜKOĞLUPAŞA sk bölgelerinde 16/01/2024 09:00:00 - 16/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah AKADEMİ, ARİFE, BAŞAK, BİLEK, ESER, GONCA, GÜL, HASDAL, HİLAL, ILICA, KAFKAS, OSMANGAZİ, SAFA, SARE, SÖYLER, TUĞBA, YUNUS sk bölgelerinde 16/01/2024 00:01:00 - 16/01/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 1.KARTOPU, AKKAVAK, BÜYÜK KARTOPU, DR. SADIK AHMET, KÜÇÜK KARTOPU, İNÖNÜ, ŞEHİT AHMET BAŞ sk / YENİ MAHALLE mah 1.ER, ARA-1, ARA-2, KÜME, İNÖNÜ sk bölgelerinde 16/01/2024 00:01:00 - 16/01/2024 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-YENİ MAHALLE mah 1.SEL, ARA-1, ARA-2, DÜZ, KÜME, TEMEL sk bölgelerinde 16/01/2024 00:01:00 - 16/01/2024 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 5.İNÖNÜ, 7.ŞİRİN, DİKMEN, DİLEK, DİNAR, DİVAN, EFES, MENEKŞE, MERCAN, MERİÇ, MUĞLA, POLAT, SALI PAZARI, SELÇUK, ÖMÜR, İKİTELLİ sk / MEHMET AKİF mah URLA sk bölgelerinde 16/01/2024 09:00:00 - 16/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah ANIT, ATA, BABADAĞ, HALK, HAYAT, ONUR, PAZAR, SAKİN, VATAN, ÇAĞDAŞ, ÖZGÜRLÜK, İSTANBUL sk bölgelerinde 16/01/2024 09:00:00 - 16/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah ALSANCAK, GÜMÜŞ, KARAKAŞ, KARAYOLLARI, KURUÇEŞME, MELİK HANIM, NİLGÜN, SEZABEY, ÇOBAN SUYU, ŞEHİT ECEVİT YILDIRIM sk bölgelerinde 16/01/2024 13:00:00 - 16/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2537., 2538., 2652., 2655., 2656., 2657., 2658., DİLMENLER sk bölgelerinde 16/01/2024 00:00:00 - 16/01/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -MAHMUTBEY mah sk bölgelerinde 16/01/2024 00:00:00 - 16/01/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1002., 1003., 1008., 991., 992., 993., 994., 995., 996., 997., 998. sk bölgelerinde 16/01/2024 08:00:00 - 16/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 991. sk bölgelerinde 16/01/2024 08:00:00 - 16/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1769., 1776., 1777., 1778., MEHMET AKİF sk bölgelerinde 16/01/2024 09:00:00 - 16/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİGÜN mah 588., 594., 595., 596., 597., 598., 599., 600., 601., 602., 603., 604., 605., 606., 611., 612., 613., BAĞCILAR sk bölgelerinde 16/01/2024 10:00:00 - 16/01/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah AKSU, ATA 2, FETİH 1., FETİH 4., FETİH 5., KAZIM KARABEKİR, KAZIM KARABEKİR 1., KAZIM KARABEKİR 2., KAZIM KARABEKİR 3., KAZIM KARABEKİR 4., MAHMUTBEY, MAHMUTBEY 1., MAHMUTBEY 2., MAHMUTBEY 4., MAHMUTBEY 5., MAHMUTBEY 6., OKTAY 1, ONUR, UFUK, YEŞİLBAĞ, YEŞİLYURT, YÜCE, YİĞİT 1, ÇİMENTEPE sk bölgelerinde 16/01/2024 09:00:00 - 16/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah 29 EKİM sk bölgelerinde 16/01/2024 09:00:00 - 16/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah ADATEPE, ADEM YAVUZ, AKÇA, DERECİK, ENGİN, ESKİ LONDRA ASFALTI, ETİ, ETİLER ÇIKMAZI, HIZIR REİS, KASIM PAŞA, KAVAK, KIVIRCIK, MURAT PAŞA, NAZLI, OĞUZHAN, SADIK, YUNUS EMRE sk bölgelerinde 16/01/2024 09:00:00 - 16/01/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah ADATEPE, BARBAROS HAYRETTİN, DORUK, ENGİN, ERGENEKON, KAVAK, MALAZGİRT, NAZLI, OĞUZHAN, PİYALE, VALİ, YEŞİLYURT, YILDIRAN, YUNUS EMRE, İSTİKLAL sk bölgelerinde 16/01/2024 13:00:00 - 16/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 16/01/2024 00:00:00 - 16/01/2024 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 16/01/2024 02:00:00 - 16/01/2024 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 16/01/2024 04:00:00 - 16/01/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah ZÜLFÜ DEMİRBAĞ, ÖNER sk / YAVUZ SELİM mah ALTINOK, ASFİYA, GÜRBÜZ, PAPATYALI, YÖN, ÇAMLIK sk / İMRAHOR mah ULUBATLI HASAN sk bölgelerinde 16/01/2024 09:00:00 - 16/01/2024 12:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-TAŞOLUK mah AKDENİZ, BURAK, BÜNYAMİN, BİRKAN, EMEL, HATEM, KAYNAK BAŞI, ORÇUN, PINAR, SAZLIK, SÜMEYYE, YEŞİL PAZAR, İSLAM, İSTANBUL, ŞENYURT sk bölgelerinde 16/01/2024 09:00:00 - 16/01/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah ALSANCAK, AYDINTEPE, BATIKENT, KARABEKİR, KAYHAN, KIRKAĞAÇ, NESİM, TAHA, YAYLA, YÖN, ÖZGÜL sk / YAVUZ SELİM mah AKTUĞ, AKTÜRK, ALTINOK, ALYILDIZ, AYTUNA, AYŞE, BİNTUĞ, DAĞ LALESİ, DENİZ YILDIZI, EMANET, ERKUT, FAZIL, GÜRBÜZ, GÜRSU, HACER, KAHYA, KORKMAZ, MALKOÇOĞLU, MÜMTAZ, NAZLIGÜL, NEFER, NESRİN, NİDA, ORUÇ, PAPATYALI, POSTACI, RIZA, SEVBAN MEHMET, SEVEN, SOKULLU MEHMET, SİBEL, TRAKYA, TURA, TÜRKİYE, ULUBATLI HASAN, VAKAR, YAYLA, YELPAZE, YEŞİLÇINAR, YÖN, ZERDALİ, ZEYTİNLİ, ZİYA ÜLHAK, ÇAMLIK, ÇÖMLEK, ŞEFFAF sk / İMRAHOR mah ABDULLAH GÜL, ADNAN, ALKIŞ, MORGÜL, NAGEHAN, SEVBAN MEHMET, TÜRKİYE, ULUBATLI HASAN, VAKIF sk / İSLAMBEY mah AKÇAN, ALP, HASLET, SOKULLU MEHMET, ULUBATLI HASAN, ÖZBAĞ sk bölgelerinde 16/01/2024 09:00:00 - 16/01/2024 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -YAVUZ SELİM mah sk bölgelerinde 16/01/2024 11:00:00 - 16/01/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah ALSANCAK, AYDINTEPE, BATIKENT, KARABEKİR, KAYHAN, KIRKAĞAÇ, NESİM, TAHA, YAYLA, YÖN, ÖZGÜL sk / YAVUZ SELİM mah AKTUĞ, ALTINOK, AYTUNA, GÜRBÜZ, GÜRSU, KAHYA, NİDA, PAPATYALI, POSTACI, RIZA, SEVEN, TURA, TÜRKİYE, ULUBATLI HASAN, YAYLA, YELPAZE, YEŞİLÇINAR, YÖN, ZİYA ÜLHAK, ÇAMLIK, ÇÖMLEK, ŞEFFAF sk / İMRAHOR mah ABDULLAH GÜL, MORGÜL, TÜRKİYE, ULUBATLI HASAN, VAKIF sk bölgelerinde 16/01/2024 11:00:00 - 16/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah EGEMEN sk / TAŞOLUK mah ZİRAAT sk bölgelerinde 16/01/2024 12:00:00 - 16/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah ANADOLU, AVRUPA, GÜMÜŞSUYU, KAZIM KARABEKİR, KIŞLA, ULUDAĞ, ÇELİK sk / CUMHURİYET mah ATATÜRK sk / DEREAĞZI mah ARAF, ASU, CANSU, DEMETİM, GİRNE, HASAN TAHSİN, LAMİA, SAHİLYOLU, VARAN, YARASA, ZAMAN, ÇAMÖZÜ sk / GÜRPINAR mah ADNAN MENDERES, AHMET HAŞİM, AKGÜN, AKÇE, ALPEREN, AMBER, AÇELYA, BAHÇEVAN, BELDİBİ, BUĞRA, CENGİZ TOPEL, DALYAN, DEDE KORKUT, DEMİRCİ, DENİZGÖREN, ELMADAĞ, ERCAN, ERHAN, ERTUĞRUL, EVREN, FERAH, FİLİZ, GALİP ESMER, GAYE, GÜLDEM, GÜLTEN, GÜLTEPE, GÜNDÜZ, HALİDE EDİP ADIVAR, HAS, HASAN TAHSİN, HEYBETLİ, HÜNKAR, HİCRAN, HİLAL, IŞIK, KALENDER, KARTOPU, KUM, KUMSAL, KUĞU, MOTİF, MİL, MİLLET, NAMIK KEMAL, NUR, PEKMEZ, PİLOT, PİRİ REİS, SAHİLYOLU, SAKİN, SEFA, SERA, SERAY, SEZGİ, SOLMAZ, SULTAN, TEVFİK FİKRET, TOLGA, TUTAM, ULUSAL, VATAN, YABAN, YAHYA KEMAL BEYATLI, YAYLA, YAŞAM, YÜCE, YÜCEL, ZERDALİ, ÇAYELİ, ÇAĞLA, ÇİZGİ, ÖMER SEYFETTİN, ÖMÜR, ÖZNUR, ÜLKÜ, ÜNLÜ, İLKER, İSTİKBAL, ŞAFAK, ŞENOL, ŞEREF, ŞÜKRAN sk / YAKUPLU mah MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ALKENT 2000 mah MEHMET YEŞİLGÜL sk / PINARTEPE mah ADALET 1, AKBOĞA, AKSU 1, AKYÜZ, ALPER 1, ATATÜRK, ATEŞ, AVCI, AVRUPA, AYDIN 5, AYKENT, BAHADIR, BAŞÖZ, BİRGÜL 2, DOĞU 1, DR. SADIK AHMET 1, EKOL, ESRA, ETKİN, EZGİ 2, GÖZTEPE, GÜMÜŞLER, GÜRKENT, HANIMELİ 1, HAS, HAYAL 1, KARAKOÇAN, KARAKUŞ, KATMAN, MARPUT, MAYIS, MEHMET AKİF ERSOY, MESNEVİ, METAL, NEFER, NİLAY 2, OGÜN, ORHANGAZİ, SAHİL YOLU, SANCAK, SÖĞÜT, TOPRAK 1, TURGUT ÖZAL 1, TUĞBA, UÇU bölgelerinde 16/01/2024 09:00:00 - 16/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ESENKENT mah CEMALPAŞA, ENVERPAŞA, ZEHRA YILDIZ sk bölgelerinde 16/01/2024 00:00:00 - 16/01/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ESENKENT mah 1681., 1682., BEDRİ BAYKAM, CEYHAN, DİCLE, FAZIL HÜSNÜ DAĞLARCA, FAZIL SAY, HADIMKÖY - BAHÇEŞEHİR YOLU, NECATİ CUMALI, ONUR GÜVENER, TÜRKAN SAYLAN, İSLAM ÇUPİ sk bölgelerinde 16/01/2024 00:00:00 - 16/01/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-PINAR mah 1220. sk / ÇINAR mah 1400., 1406., 1411., 1413., 1414., 1436., 1437., 1438., 1439., 1441., 1442., AHMET ARİF sk / ÖRNEK mah AHMET ARİF sk bölgelerinde 16/01/2024 09:00:00 - 16/01/2024 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3019., 3021., 3023., 3025., 3116., HALİL FAHRİ ORMAN sk bölgelerinde 16/01/2024 09:00:00 - 16/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3021. sk bölgelerinde 16/01/2024 09:00:00 - 16/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 11., 8., 9., ABDİ İPEKÇİ, DOĞAN ARASLI sk bölgelerinde 16/01/2024 09:00:00 - 16/01/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3001., 3009., 3010., 3011., 3023. sk bölgelerinde 16/01/2024 11:00:00 - 16/01/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÇINAR mah 1357., 1402. sk / ÖRNEK mah 1352., 1353., 1354., 1355., 1356., 1357., 1368., 1375. sk bölgelerinde 16/01/2024 12:00:00 - 16/01/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.